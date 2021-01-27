Сегодня именины: 27 января отмечается 17 именин по церковному календарю
07:10
27.01.2021
Фото: Pixabay
По святцам 27 января отмечается 17 именин: 16 мужских и 1 женские.
Мужчины
|Адам
|от древнееврейского имени Адам, что в переводе означает «человек»
|Андрей
|от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
|Аристарх
|от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»
|Вениамин
|от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
|Давид
|от древнееврейского имени Давид - «любимый»
|Еремей
|русский вариант имени Иеремия, происходящее от древнееврейского имени Йирмияху - «Яхве вознес»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Марк
|от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Савва
|от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
Женщины
|Нина
|от еврейского слова нин - «правнучка» в переводе с грузинского языка - «юность» от шумерского нин - «госпожа»
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