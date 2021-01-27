Сегодня именины: 27 января отмечается 17 именин по церковному календарю

Адам от древнееврейского имени Адам, что в переводе означает «человек»

Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»

Аристарх от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»

Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»

Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»

Еремей русский вариант имени Иеремия, происходящее от древнееврейского имени Йирмияху - «Яхве вознес»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»

Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»

Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»

Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»

Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»