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Сегодня именины: 27 января отмечается 17 именин по церковному календарю

07:10 27.01.2021 Фото: Pixabay
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По святцам 27 января отмечается 17 именин: 16 мужских и 1 женские.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Адам от древнееврейского имени Адам, что в переводе означает «человек»
Андрей от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»
Аристарх от древнегреческого имени Аристархос: аристос - «наилучший» и архос - «правитель»
Вениамин от древнееврейского имени Биньямин - «сын правой руки»
Давид от древнееврейского имени Давид - «любимый»
Еремей русский вариант имени Иеремия, происходящее от древнееврейского имени Йирмияху - «Яхве вознес»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Марк от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - «молоток» от французского marquis - «маркиз»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Савва от древнегреческого имени Саббас, происходящее от арамейского саба - «старик, старец, мудрец» краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - «суббота»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Нина от еврейского слова нин - «правнучка» в переводе с грузинского языка - «юность» от шумерского нин - «госпожа»
день ангела именинники именины
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