Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу

Знаменитая на весь мир прорицательница всегда говорила, что нельзя рассказывать окружающим о своих истинных доходах.

Для Ванги не было тайной ни прошлое ни будущее и уж тем более не составляло труда подсказать способы привлечения финансов в свою жизнь

Наверное нет на Земле человека, который бы не мечтал улучшить свое материальное положение. Привлечь денежную удачу можно многими способами. Болгарская провидица Ванга часто рассказывала своим знакомым, как можно стать богаче и успешнее. По словам журналистов, эти рекомендации выполняли даже богатые люди, чтобы сохранять свой достаток и приумножать его.

Советы Ванги по привлечению богатства

Знаменитая на весь мир прорицательница всегда говорила, что нельзя рассказывать окружающим о своих истинных доходах никому. Лучше всегда их преуменьшать. Рыбная чешуя, спрятанная вы доме способна привлекать к человеку финансовые потоки.

Избавиться от безденежья можно следующим способом — положить под дверной коврик небольшой кусочек мха или водоросли. В Новый год деньги следует пересчитывать неоднократно, тогда они будут «водиться» весь год. Удачу и достаток в дом будет притягивать также подкова, повешенная над входной дверью. Привлекает богатство к человеку кусочек бирюзы или кварца в кошельке.

Достаток и благополучие не живут в доме, где имеется битая посуда, валяются хлебные крошки, и ножи хранятся вместе с хлебом. Чтобы стать богаче, по словам Ванги, необходимо гнать от себя лень, и никогда не откладывать дела в «долгий ящик». Категорически запрещается давать деньги в долг вечером. Не стоит также самим занимать и пересчитывать свои финансы в это время суток.

Для того, чтобы деньги не «уходили» из дома, не рекомендуется сидеть на столе. кроме того, в кошельке мелкие и крупные купюры должны находиться в разных кармашках. В противном случае, они «будут привлекать» к своему хозяину бедность.

Ритуал для привлечения богатства от Ванги

Во время растущей Луны, необходимо взять ленту красного цвета и завязать на ней восемь узелков. После этого, положить ее в кошелек и оставить там на ночь. Поутру, ленту нужно вытянуть из бумажника и тщательно спрятать от посторонних глаз. чтобы никто не мог ее увидеть, и уж тем более прикоснуться к ней руками.

Источник: rsute.ru