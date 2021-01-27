Можно ли выдергивать седые волосы на голове?

Статистика показывает, что у каждой нации седина возникает в определенном возрасте. Например, у индейцев седина становится заметна в 70 лет.

Признайтесь, иногда на эмоциях хочется просто выдернуть седой волос

Мало кто знает о том, почему нельзя выдергивать седые волосы у себя на голове. Многие девушки при появлении седого волоска у себя на голове сразу же стараются от него избавиться, даже не подозревая о последствиях.

Причины появления седых волос

Все седые волосы не имеют красящего пигмента. Из-за пустоты стержня волос они оказываются чувствительными к внешней среде. Именно они чувствуют недостаток всех витаминов в организме, поэтому оказываются сухими и ломкими.

Статистика показывает, что у каждой нации седина возникает в определенном возрасте. У индейцев седина становится заметна в 70 лет, у азиатов – в 42 года, а у негров только к 50 годам. Самыми ранними считаются европейцы, у них волосы седеют уже в 34 года. Но у некоторых седина может появляться еще раньше.

Среди распространенных причин появления седых волос можно выделить следующие:

стресс, переживание и нервное расстройство;

плохая энергетическая обстановка в районе;

проблемы с пищеварительной и эндокринной системами;

применение определенных препаратов;

недостаток витаминов;

вредные привычки;

сбой гормонального фона.

Полностью предотвратить появление седины невозможно, а вот отстрочить ее можно. Седина представляет собой физиологический процесс, отражающий снижение функций организма и его старение.

Как только люди сталкиваются с появлением седого волоса на своей голове, они сразу пытаются его выдернуть, считая, что после этого проблема иссякнет. Но седина и дальше продолжает появляться.

Если выдернуть седой волос, то на его месте появится новый седой волосок. Именно поэтому нецелесообразно выдергивать седые волосы у себя на голове. Вырвав седой волос у себя на голове, можно столкнуться с такими последствиями:

повреждение фолликула;

вросшие волосы;

воспаление луковицы и кожи;

появление дерматологических заболеваний кожи.

Выдергивать седые волосы на голове с целью быстрого решения проблемы небезопасно для здоровья.

Трихологи запрещают людям вырывать на своей голове седые волосы. После этого могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, потому что может произойти инфицирование раны, а это отразится на красоте волос.

Альтернативные методы борьбы с седыми волосами

Окрашивание

Окрашивание поможет решить проблему возникновения седых волос быстро и качественно. Задача этой процедуры заключается в наполнении пустого волосяного стержня искусственным пигментом. Для этого потребуется выбрать цвет, который больше подходит к натуральному. Выбирая оттенок, нужно обращать внимание на его структуру, а также исходный тон шевелюры.

Единственным минусом окрашивания является то, что после отрастания волоса дефект будет снова проявляться, поэтому нужно снова краситься. Окрашивать волосы можно красками, тониками, домашними красками.

Салонные процедуры

Специальные инъекции и современные технологии могут предупредить появление седых волос. Самыми полезными считаются следующие процедуры:

мезотерапия – введение витаминных коктейлей во внутренние слои кожи;

ультразвуковой массаж головы – улучшает циркуляцию крови, а также обогащает клетки кожи кислородом;

лазерная терапия – омолаживает покровы головы, а также улучшает обменные процессы;

лекарственная терапия – позволяет укрепить организм и предупредит раннее старение.

Важно учитывать тот факт, что после проведения салонных процедур состояние локонов будет улучшаться постепенно. Поэтому не стоит надеяться на мгновенный результат.

Народная медицина

Если нет возможности посетить салон, то можно прибегнуть к народной медицине.

Красный жгучий перец поможет усилить кровообращение, наполнить клетки головы питательными компонентами и укрепить фолликул. Для этого нужно приготовить спиртовую настойку на его основе. Полученный состав нужно втирать в кожу головы через 7 дней в течение месяца. После этого локоны потемнеют, а их рост ускорится.

Молочные процедуры также окажут большую пользу для шевелюры. Молоко можно использовать по-разному: мыть им голову или делать маски на его основе. Никакой передозировки не произойдет, поэтому можно использовать молочные рецепты каждый день, пока не появится эффект.

Для сохранения цвета волос также важно отдавать предпочтение здоровому питанию и полноценному сну.

Источник: rsute.ru