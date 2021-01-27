Секрет лучшего лекарства от усталости раскрыла директор музыкальной школы из Бердска Юлия Дианова

Как директору удается все успевать, что заставляет отвлечься от проблем, и что она делает 1 раз каждые 6 лет, узнайте.

Юлия Дианова работает в музыкальной школе с 1993 года

В детстве даже и не помышляла о том, что будет преподавателем музыки, директор детской музыкальной школы им. Свиридова в Бердске Юлия Дианова. Да, она училась игре на фортепиано и получалась это у нее хорошо. Но были и другие увлечения, например химия. Проводя различные опыты, школьница серьезно задумывалась о работе криминалиста. Потом было увлечение математикой, и Юля думала о том, что ей непременно нужно сделать карьеру в этой стезе. Но прошло время, прозвенел последний звонок. И вот уже вчерашняя выпускница студентка музыкального училища.

Юлия Евгеньевна работает преподавателем сольфеджио и музыкальной литературы в Бердской музыкальной школе с 1993 года. С 2016 года возглавляет ее. Пришла на смену Нине Александровне Соболевской.

Новая работа не стала для бердчанки абсолютно новой. Она 12 лет была заместителем директора. Но вот хозяйственная деятельность вызывала немало вопросов — пришлось учиться и набираться опыта.

Несмотря на то, что стала директором, Юлия Евгеньевна продолжает работать с детьми.

-Это моя принципиальная позиция, я считаю, что руководитель должен сам в той же кухне вариться, что и преподаватели. Мы говорим на одном языке, знаем проблемы друг друга. Переключение сферы деятельности даже помогает. Я вообще люблю работать с детьми. К тому же, от детей получаешь позитивную энергетику, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Юлия Дианова.

За время руководства музыкальной школой Юлией Диановой здесь произошло немало хорошего.

-Самое важное — мы в разы укрепили материально-техническую базу. В связи с разными процессами попали в нацпроект «Культура», перешли в областное подчинение. Обновили фонд музыкальных инструментов, практически весь. Я не говорю о фортепиано, мы их купили всего два. Это очень дорогие инструменты. Вся работа, касающаяся образовательного процесса, у нас всегда была на уровне. И в этом стабильность нашей школы. Ничего не потеряно, все движется вперед. Сохраняются старые концертные коллективы, создаются новые. Например, оркестр духовых инструментов. Сейчас мы будем увеличивать и укреплять это отделение - в этом году нам добавили бюджетные места. Будем стараться, чтобы этот коллектив выходил на новый уровень и в городе вновь зазвучал духовой оркестр.

Воспитанники музыкальной школы постоянно участвуют в разных конкурсах и фестивалях. Получают стипендии как от губернатора Новосибирской области, так и от главы бердской горадминистрации.

Совмещать руководящую должность, работу и семью Юлии Евгеньевне удается.

- Я очень благодарна своему мужу, который понимает и старается принять мою загруженность. Он сам музыкант, поэтому нам, наверное, в этом плане с ним проще. Он всегда меня оберегает, где-то заставляет поменьше работать. В целом, конечно, планирую свой день, стараюсь все успеть. Если есть возможность - поработать до 18.00. А когда приходится сидеть допоздна или в выходные, муж меня понимает. Дочь уже выросла. С нами не живет. Она тоже музыкант. Работает в оперном театре.

Каждый человек любит отдыхать по-своему. Юлия Евгеньевна любит отдых на Черном море. Уверяет, что если не удалось искупаться в теплом соленом море, то не получилось полноценно перезарядиться и настроиться на новый учебный год.

Выходные предпочитает проводить с семьей. Они гуляют, часто ходят в театр, преимущественно в оперный. Кроме этого, шоппинг — это тоже замечательный отдых, уверена бердчанка.

-Сказать, что я великий спортсмен, нет, не скажу. Понимаю, что это нужно, но не всегда получается. Иногда люблю и на диване полежать, если это удается в субботу или воскресенье.

Раньше бердчанка посвящала свободное время шитью и вязанию. Сейчас заняться хобби не получается.

-Но раз в шесть лет вяжу мужу шарфик. Уже давно пора связать новый, но не получается. Беру на себя обязательства — свяжу, - говорила с улыбкой директор музыкальной школы.

Летом Юлия Евгеньевна старается больше времени проводить на природе, отправиться в лес по грибы или ягоды. Для нее — это лучшее лекарство от усталости и стресса.

-Многие не любят собирать клубнику. Но это же чудо: залег на полянку и собирай, в то же время думай о чем-то своем.

Об особенных и удивительных бердчанках-руководителях, в том числе и Юлии Диановой, вы сможете прочесть в мартовском праздничном номере журнала «Парад», посвященном Международному женскому дню 8 Марта.

Праздничный номер журнала "Парад" выйдет к 8 Марта

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