Более 1,8 млн рублей присвоила бухгалтер в Новосибирске. На нее завели дело

Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

Прокуратура Железнодорожного района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Городской центр наружной рекламы» без подтверждающей документации перечислила в 2018 – 2020 гг. на свой расчетный счет в кредитной организации свыше 1,8 млн рублей.

Похищенные таким способом денежные средства, внесенные ранее в качестве задатков в состоявшихся торгах на право заключения договоров по эксплуатации рекламных конструкций, должны были быть возвращены их участникам.

Прокуратура направила материалы проверки в порядке ст. 37 УПК РФ в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении бухгалтера учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере).

Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.