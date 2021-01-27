Кольцо и букет роз: итальянский бойфренд Азизы сделал ей предложение в эфире Первого канала

Певица Азиза и ее избранник Алессандро

56-летняя исполнительница Азиза Мухамедова известна не только своими хитами, но и бурными романами. Самые искренние отношения у певицы были с Игорем Малаховым — мужчиной, которого подозревали в убийстве Игоря Талькова. После расставания с ним Азиза пережила еще несколько романтических историй, но замуж ни за одного из своих возлюбленных она не вышла.

Как отметила певица, они проводили бурные ночи в отеле с видом на Кремль.

Вот и сейчас, получив предложение руки и сердца от нынешнего бойфренда из Италии по имени Алессандро, Азиза не стала торопиться с ответом.

Мужчина обставил все очень красиво. В этот вторник, 26 января, пара стала участником передачи «Пусть говорят» на Первом канале, где рассказала о своих отношениях. В какой-то момент Алессандро решился на судьбоносный поступок, он подарил Азизе кольцо и роскошный букет роз, попросив ее стать его женой. Певица призналась, что жест молодого человека стал для нее полной неожиданностью и она должна подумать, выходить ей замуж или нет.

«Я не тороплю Азизу с ответом. Пока приглашаю ее в Италию. Хочу показать ей свою страну, а потом пусть дает ответ», — сказал Алессандро.

Молодой человек уже несколько лет влюблен в певицу. Узнав, что она дает онлайн-уроки русского языка, он попросился к ней на занятия, а через какое-то время признался в чувствах. Кстати, у Алессандро русские корни. Его мама родом из России, зовут ее Людмила, и она уже успела подружиться с Азизой.

Источник: teleprogramma.pro