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Кольцо и букет роз: итальянский бойфренд Азизы сделал ей предложение в эфире Первого канала

09:30 27.01.2021 Фото: nstagram.com/azizamuhamedova
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Звезда 90-х ошеломлена событиями, происходящими в ее жизни.

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Певица Азиза и ее избранник Алессандро

56-летняя исполнительница Азиза Мухамедова известна не только своими хитами, но и бурными романами. Самые искренние отношения у певицы были с Игорем Малаховым — мужчиной, которого подозревали в убийстве Игоря Талькова. После расставания с ним Азиза пережила еще несколько романтических историй, но замуж ни за одного из своих возлюбленных она не вышла.

Как отметила певица, они проводили бурные ночи в отеле с видом на Кремль.
Вот и сейчас, получив предложение руки и сердца от нынешнего бойфренда из Италии по имени Алессандро, Азиза не стала торопиться с ответом.

Мужчина обставил все очень красиво. В этот вторник, 26 января, пара стала участником передачи «Пусть говорят» на Первом канале, где рассказала о своих отношениях. В какой-то момент Алессандро решился на судьбоносный поступок, он подарил Азизе кольцо и роскошный букет роз, попросив ее стать его женой. Певица призналась, что жест молодого человека стал для нее полной неожиданностью и она должна подумать, выходить ей замуж или нет.

«Я не тороплю Азизу с ответом. Пока приглашаю ее в Италию. Хочу показать ей свою страну, а потом пусть дает ответ», — сказал Алессандро.

Молодой человек уже несколько лет влюблен в певицу. Узнав, что она дает онлайн-уроки русского языка, он попросился к ней на занятия, а через какое-то время признался в чувствах. Кстати, у Алессандро русские корни. Его мама родом из России, зовут ее Людмила, и она уже успела подружиться с Азизой.

Источник: teleprogramma.pro

букет певица шоу Азиза
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От редакции

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Аноним, 27 января 2021 10:05
Азиза известна не бурными романами и какими-то там хитами, а сами знаете чем. Никто не забыт и ни что не забыто!

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