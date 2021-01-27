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Фото: Это ужас какой-то. На ул. К. Маркса, 5 гуляют мыши пешком

09:25 27.01.2021
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Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление, что 14 декабря потратили мышей. Прошёл месяц, кот снова поймал мышь.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:

Это ужас какой-то. На ул. К. Маркса, 5 на втором этаже гуляют мыши пешком. Уже третий раз кот в квартире ловит мышей. Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление 14 декабря потратили мышей.(просто отписка, никого даже не было) Прошёл месяц 22 января, кот поймал мышь. Вот уже 26 января иииииии и снова кот ловит мышь. Сидит караулит всегда дверь, которая выходит в подьезд. Подскажите пожалуйста куда ещё написать и кого попросить о помощи. Но это просто уже перебор. Управляшки деньги дерут, а ничего не делают.

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жилой дом кот мышь Управляющая компания.
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От редакции

К кому обращаться?

Аноним, 27 января 2021 09:56
К котам, конечно, обращаться. У нас больше никто не поможет. А котейка молодец, отрабатывает свой "хлеб". А УК дармоеды.

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