Фото: Это ужас какой-то. На ул. К. Маркса, 5 гуляют мыши пешком

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Анна:

Это ужас какой-то. На ул. К. Маркса, 5 на втором этаже гуляют мыши пешком. Уже третий раз кот в квартире ловит мышей. Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление 14 декабря потратили мышей.(просто отписка, никого даже не было) Прошёл месяц 22 января, кот поймал мышь. Вот уже 26 января иииииии и снова кот ловит мышь. Сидит караулит всегда дверь, которая выходит в подьезд. Подскажите пожалуйста куда ещё написать и кого попросить о помощи. Но это просто уже перебор. Управляшки деньги дерут, а ничего не делают.