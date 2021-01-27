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Стал отцом в шестой раз 90-летний актер Иван Краско

09:45 27.01.2021 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Матерью ребенка стала Юлия Кичемасова.

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90-летний актер Иван Краско стал отцом в шестой раз

Актер Иван Краско в свои 90 лет стал отцом в шестой раз. О прибавлении в семье сам артист 26 января рассказал в эфире «Первого канала».

Известно, что отцом Краско стал 4 декабря 2020 года. Тогда у артиста родилась дочь Дарья. Матерью ребенка стала Юлия Кичемасова. Чтобы забеременеть, ей пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Для зачатия использовался замороженный биоматериал 90-летнего актера.

«Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может», — коротко прокомментировал появление дочери Иван Краско.

Сейчас Краско и Кичемасова занимаются воспитанием ребенка и готовятся к свадьбе. Бывшая жена актера Наталья Вяль беспокоится, что экс-супруга могли обмануть, и требует проведения ДНК-экспертизы, которая поможет установить факт отцовства.

Иван Краско был женат четыре раза.

В октябре 2020 года 90-летний Иван Краско заболел коронавирусом. Артист почувствовал себя плохо в театре и начал задыхаться. Тест показал, что у актера COVID-19. От госпитализации Краско отказался, заявив, что чувствует себя хорошо.

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От редакции

Это нормально?

Аноним, 27 января 2021 10:03
Думаю, что это уже как развлекуха для 90-летнего человека. Ребенка ведь воспитывать, растить нужно. Отец в таком возрасте сможет это делать? И как долго?

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