Как спасали щенков и дикую мать из-под плит в ГСК "Вертикаль" в -35 волонтеры в Бердске. Смотрите милое видео и фото дня

Щенки и мама сейчас находятся в безопасности - в тепле на передержке. Мама семьи будет простерилизована. Все члены собо-семьи нуждаются в человеческих семьях.

Щенки с мамой спасены

Поймали и поместили на передержку в вольер двоих щенков, замерзающих под плитами в ГСК «Вертикаль» в Микрорайоне Бердска, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Волонтеры группы «ЗОО – ХЕЛП» рассказали, как проводили операций по спасению щенков и их мамы сегодня, 27 января.

- Хотим попросить жителей города Бердска и области присмотреться к нашим новым подопечным. Это собака-мама и трое ее щенков. Битва за их спасение в жгучие морозы продолжалась два дня. Крик помощи поступил к нам от пенсионерки Ирины Гавриловны. Под плитой в ГСК замерзала от холода и голода собачья семья. 25 января волонтерам Анастасии и Татьяне уверенно удалось поймать двух щенков, заплатив при этом покусанными руками - мать семейства защищала своих деток. В этот же день Ирина и Ольга около трех часов на морозе пытались поймать вторую половину семейства, но тщетно, вспоминают волонтеры.

Операция по спасению продолжилась 26 января в два этапа. Волонтеры Анна, Наталья и Ира поймали маму семейства, а щенок оказался в опасности под плитами и ни к кому не выходил. Через час одну бригаду волонтеров сменила другая, Светлана с Натальей и Ольгой попытались поймать щенка.

- Температура на градуснике достигала минус 35, девчонки промерзли и пальцы у них не сгибались от холода, но никто из них не жаловался и до последнего верил в спасение. Спасение пришло неожиданно в лице неизвестного мужчины. Он прорубил топором вход в убежище и щенка извлекли. Огромное ему спасибо за спасение собачьей жизни!!! Все это время Ирина Гавриловна находилась рядом, иногда уходя домой погреться. Хотим сказать огромное спасибо нашим волонтерам и низкий поклон неравнодушным гражданам и особенно пенсионерам города Бердска, которые делятся едой и силами с обездоленными животными, поблагодарили бердчан волонтеры.

Щенки и мама сейчас находятся в безопасности - в тепле на передержке. Мама семьи будет простерилизована. Все члены собо-семьи нуждаются в человеческих семьях.

- Хотим напомнить, что мы - люди - в ответе за тех, кого приручили. Сегодня очень много статей про обозленных собак, которые кусают людей в поисках пищи. Так давайте заберем собак с улиц!!!! Посмотрите по сторонам, не голодают ли животные у ваших соседей, достаточно ли теплые у них будки, есть ли в мисках вода и еда? А может кто-то жестоко обращается с животными. Говорите! Действуйте! Равнодушие и безответственность нам в этом не помощники! - отмечают волонтеры.

Если вы хотите завести нового друга семьи, можете обратиться к волонтерам по телефонам: 8-913-904-81-24-Ирина, 8-906 996-96-39-Ульяна, 8-913-745-30-58-Галина, 8-913-768-06-22-Анна.