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Оценил победу над «Барысом» в чемпионате КХЛ главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин

10:30 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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«Барыс» прервал свою 4-матчевую серию побед в регулярном чемпионате КХЛ.

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«Барыс» прервал свою 4-матчевую серию побед

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Двоякое впечатление от игры: сначала все получалось, в третьем периоде отдали сопернику инициативу. Тем не менее, сыграли самоотверженно. Игра в большинстве — один из ключевых факторов, мы работаем над ним каждый день. У нас есть варианты, но порой соперники не дают их реализовать. При выборе вратаря мы смотрим прошлый матч, физическое и эмоциональное состояние ребят. Приняли сегодня решение, что играть будет Федотов», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Барыс» прервал свою 4-матчевую серию побед в регулярном чемпионате КХЛ. В предыдущих играх он победил «Витязь» (5:4, ОТ), московское «Динамо» (2:0), «Йокерит» (4:1) и «Амур» (3:2).

Источник: sport24.ru

матч хоккей шайба
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