Прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьёв

Чего именно не хватило? Меньше голов надо было пропускать в начале.

К. Воробьёв: «Нефтехимик» проспал начало матча — то ли морозы сказались, то ли рано начали

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (6:4).

«Хорошая игра получилась, с большим количеством голов, но мы не можем быть довольными результатом. Вытащили игру со счёта 0:3, начало немного проспали. Не знаю, что сказалось — то ли морозы, то ли ранняя игра по московскому времени. Тем не менее ребята молодцы, перевернули игру, повели, но в конце не хватило.

Чего именно не хватило? Меньше голов надо было пропускать в начале. Как только начали действовать по заданию, то смогли перевернуть игру. В концовке пропустили в меньшинстве. Была примерно равная игра, «Сибири» удача улыбнулась», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Источник: championat.com