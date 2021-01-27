Набрало 94 млн просмотров за 9 дней видео Навального о якобы "дворце" Путина. Что сказал об этом президент России?

Пресс-секретарь президента призвал всех, кто смотрит или посмотрел опубликованный видеоролик "не позволять делать из себя идиотов".

Тот самый "дворец" в Геленджике

Набрал 94 626 991 просмотров ролик ФБК (признан Минюстом иноагентом) "Дворец для Путина", о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Автором видео является Алексей Навальный - оппозиционер и политический деятель. Стоимость дворца с постройками ФБК оценивает в 100 миллиардов рублей. Ролик был опубликован на канале youtube 19 января. В этот момент Навальный уже находился в отделе полиции. Российский оппозиционер вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такого рода материалы, как видеоролик о якобы дворце президента в Геленджике, "не соответствуют действительности, это чистое вранье и просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову". У Путина нет дворца в Геленджике.

Песков также призвал всех, кто смотрит опубликованный видеоролик о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, "не позволять делать из себя идиотов".

Пресс-секретарь президента отметил, что при просмотре нужно искать причинно-следственные связи. И добавил, что Кремль был в курсе подготовки провокаций и псевдоразоблачений в адрес Владимира Путина.

- Вот вы читаете абзац, спросите себя, при чем здесь Путин? Хорошо, наверное, есть такой дворец, в Геленджике все говорят, что действительно там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент? - сказал пресс-секретарь российского лидера.

О фотографии Путина в якобы бассейне шикарного дворца в Геленджике, Песков ответил следующим образом:

- Надо просто пошевелить мозгами. Эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее. И делает это до сих пор, когда представляется возможность,- ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам глава государства Владимир Путин считает, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги". По словам президента, фильм Навального он не смотрел - времени нет.

Дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Об этом Путин сказал 25 января на онлайн-встрече с учащимися вузов в День российского студенчества.

- Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда,- сказал Владимир Путин.

После публикации фильма-расследования ФБК (Минюстом признан иноагентом) об объекте на побережье Чёрного моря посмотреть на аквадискотеку, кальянную, казино и кладовую для верхней одежды, известную как «комната грязи», захотели многие. Мэр Геленджика пообещал обсудить возможность организации экскурсий во «дворец Путина».