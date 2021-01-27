27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест

11:45 27.01.2021
0

На данный момент он провёл в ней уже около 20 часов в сидячем положении.

% name% title
Арестованного активиста уже более 20 часов держат в полицейской машине

В Москве арестованный на 30 суток активист уже порядка 20 часов из них отсидел прямо в полицейской машине. В изоляторе тупо нет мест и его попросили подождать, пока освободятся.

Красноярский либертарианец Глеб Марьясов должен был заехать в изолятор в Мневниках ещё поздним вечером 25 января. Однако автомобиль, в котором его везли к новому временному месту проживания, не пустили на территорию изолятора. По словам представителей учреждения, все камеры были заполнены, а свободные места должны освободиться только к следующему утру.

Так Глеб вынужденно поселился в полицейской машине. На данный момент он провёл в ней уже около 20 часов в сидячем положении. Впереди – ещё долгие часы в компании сотрудников полиции, – как ему объяснили, его место в камере освободится только в районе 6 часов утра.

Скованные одной цепью.

Источник: t.me/bazabazon

арест изолятор митинг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что хуже?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог
12:15 27-01-2021
Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог
БердскКогда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину
12:14 27-01-2021
Когда отдаст Минобороны землю Бердску ради магистрали вместо частного сектора, ответил вице-мэр Владимир Захаров. Писали даже Карелину
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021
12:01 27-01-2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021
"Интер" - "Милан " : кто вышел в полуфинал Кубка Италии
12:00 27-01-2021
Пояснил слова о портрете Путина на 5 000 купюре депутат Калашников
12:00 27-01-2021
Пояснил слова о портрете Путина на 5 000 купюре депутат Калашников
БердскВызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина
11:56 27-01-2021
Вызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина
Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу
11:50 27-01-2021
Рекомендаций Ванги помогут привлечь в жизнь богатство и удачу
Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест
11:45 27-01-2021
Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест
Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января
11:30 27-01-2021
Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января
БердскРолевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?
11:30 27-01-2021
Ролевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?