Арестованного на митинге активиста попросили посидеть в машине. В изоляторе не хватило мест

На данный момент он провёл в ней уже около 20 часов в сидячем положении.

Арестованного активиста уже более 20 часов держат в полицейской машине

В Москве арестованный на 30 суток активист уже порядка 20 часов из них отсидел прямо в полицейской машине. В изоляторе тупо нет мест и его попросили подождать, пока освободятся.

Красноярский либертарианец Глеб Марьясов должен был заехать в изолятор в Мневниках ещё поздним вечером 25 января. Однако автомобиль, в котором его везли к новому временному месту проживания, не пустили на территорию изолятора. По словам представителей учреждения, все камеры были заполнены, а свободные места должны освободиться только к следующему утру.

Так Глеб вынужденно поселился в полицейской машине. На данный момент он провёл в ней уже около 20 часов в сидячем положении. Впереди – ещё долгие часы в компании сотрудников полиции, – как ему объяснили, его место в камере освободится только в районе 6 часов утра.

Скованные одной цепью.



Источник: t.me/bazabazon