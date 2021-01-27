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Сколько человек получили травмы от сотрудников полиции во время митинга 23 января

11:30 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Среди основных жалоб людей – травмы головы и спины после ударов дубинок, а также повреждения рук и ног.

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Среди основных жалоб людей – травмы головы и спины после ударов дубинок

Как минимум 59 человек получили травмы от сотрудников полиции на митингах 23 января. Среди основных жалоб людей – травмы головы и спины после ударов дубинок, а также повреждения рук и ног. Однако «59» – это лишь начальная цифра, на деле же таких обращений может быть гораздо больше. Просто их никто не стал оформлять.

По словам источников «Базы», только в Тверской отдел полиции Москвы поступили не менее 30 жалоб на травмы, полученные от полицейских, – но заполненными оказались лишь 10 из них.

Проще говоря, полицейские не стали нормально оформлять поступающие к ним обращения, не прописали ни данных заявителей, ни их контактов. Провести проверку по таким обращениям будет в дальнейшем просто невозможно – что, естественно, только на руку самим же сотрудникам МВД.

Источник: t.me/bazabazon

дубинка митинг протесты силовое подавление
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