Индексация пенсий работающим пенсионерам: На какой размер пенсии рассчитывать россияне после 1 февраля 2021

В год выборов в Госдуму и после поручения президента Путина правительство и парламент озаботились повышением выплат тем, кто продолжает трудится, выйдя на заслуженный отдых. Нужны колоссальные деньги на индексацию. Но они есть.

Уже в ближайшие дни станет известно, как повысится пенсия у работающих пенсионеров

Президент Путин поручил правительству представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров до 1 февраля. Ранее глава государства на встрече с главой независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым согласился с тем, что возможность индексации пенсий для работающих граждан страны требует дополнительного рассмотрения. Но, по словам Путина, власти могут возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам при одном условии: «условие простое — бюджетная обеспеченность».

- Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслуживают, — высказался президент.

Между тем, в январе 2021 года пенсии неработающим пенсионерам уже подняли на 6,3% - выше уровня инфляции. Им выплаты выросли в среднем на 1039 рублей.



Теперь Минтруд и Госдума думают, как увеличить пенсии работающим, для которых индексация была заморожена с начала 2016 года.

Для подготовки доклада главе государства по его поручению осталась буквально пара дней. Вероятно, и деньги найдут для индексации. Напомним, что отсутствие средств в бюджете было основной причиной моратория на рост пенсий работающим. Кроме того, некоторые чиновники, в частности глава Минфина Антон Силуанов в октябре 2020 года, высказывался о том, что повышать пенсии работающим пенсионерам — это несправедливо, поскольку заработок они не утратили. Но ведь понятно, что ушедшие на заслуженный отдых продолжают работать не от хорошей жизни, а от того, что установленную государством пенсию прожить невозможно. Да и работодатель продолжает отчислять за пожилых сотрудников взносы в Пенсионный фонд.

После поручения президента о поиске варианта индексации пенсии работающим уже это стали считать несправедливым и бросились искать способы увеличения выплат. Хотя на возвращении ежегодного увеличения пенсий работающим пенсионерам все 5 лет настаивали многие депутаты и сенаторы, в Госдуму вносились предполагающие это инициативы, вопрос регулярно поднимали на встречах парламентариев с представителями профильных министерств.

Но пока не спешат озвучивать предложения, которые лягут в основу доклада Владимиру Путину. Ведь именно он принимает окончательное решение об индексации пенсий работающим. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в 2021 году состоятся выборы в Госдуму. А категория работающих пенсионеров — это мощный электорат. И с начала года в нижней палате парламента заговорили о приоритетности вопроса повышения пенсий работающим.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней — без учета плановых индексаций. Работающими пенсионерами считаются те, кто устроен по трудовому договору, договору подряда, занимается иной приносящей доход деятельностью (предпринимательской, творческой и проч.).

Работающие на заслуженном отдыхе граждане могут рассчитывать только на ежегодный перерасчет размера пенсии (без ее индексации) в связи с наличием у них дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы. ПФР производит данный перерасчет автоматически, в беззаявительном порядке, с 1 августа года, следующего за годом, в котором пенсионер трудился. Рост пенсий после такого перерасчета в 2021 году составит не больше 279 рублей.

С 1 января 2021 года была проведена индексация страховых пенсий на 6,3%, что в среднем дало неработающим пенсионерам ежемесячную прибавку в 1000 рублей. Те же, кто продолжает трудиться, этой прибавки не увидели. Однако все может измениться в течение года. Тему индексации выплат неработающим пенсионерам в конце 2020-го поднял президент Владимир Путин. А уже после Нового года он поручил правительству подготовить предложения по этому вопросу к началу февраля. Когда и в каком объёме может быть проиндексирована пенсия работающим пенсионерам, пока непонятно. Есть вероятность, что прибавку получат не все, а только те, кто работает за минимальную или близкую к минимальной зарплату.

Индексация самозанятым пенсионерам

В 2019 году была введена новая категория самозанятых граждан. Статус самозанятого вызвал много вопросов в отношении пенсионеров: признаются ли они работающими и положена ли им индексация?

Как разъяснили в ПФР, самозанятый пенсионер, если он не зарегистрирован в качестве ИП, не считается работающим, может рассчитывать на индексацию своей пенсии. Так что если бабушка вяжет носки на продажу, а дедушка сдает квартиру, то, несмотря на получаемый ими дополнительный доход, их пенсия будет увеличена.

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