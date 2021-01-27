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Назвал причину спада коронавируса во время новогодних праздников эпидемиолог

12:15 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Он пояснил, что в течение 14 дней у людей была низкая социальная активность.

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Эпидемиолог назвал причину спада COVID-19 во время новогодних праздников
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Уменьшение числа новых случаев COVID-19 произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Во вторник стало известно, что в России суточный прирост новых случаев коронавируса впервые с 3 ноября составил менее 19 тысяч — 18 241.

"Стабилизация ситуации с коронавирусом в России точно наступила. Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники", — сказал Горелов.

Он пояснил, что в течение 14 дней у людей была низкая социальная активность, они реже пользовались общественным транспортом и фактически находились на изоляции в течение целого инкубационного периода коронавируса, поэтому цепочки передачи инфекции разорвались.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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