Поставил ли первым прививку от коронавируса губернатор Андрей Травников в январе 2021, стало известно

Глава региона отметил, что регулярно сдает тест на антитела, но анализы показывают, что их нет. Коронавирусом он не болел.

Андрей Травников не спешит с вакцинацией от коронавируса

Поставил ли прививку от коронавируса губернатор Андрей Травников и иные публичные личности в Новосибирской области, спросил у главы региона "Курьер. Среда. Бердск" в январе 2021.

- Запрашиваемая информация о том, привит ли любой гражданин, в том числе губернатор Новосибирской области, против новой коронавирусной инфекции COVID-19, соотносится к информации, составляющей врачебную тайну, - ответили редакции в правительстве региона.

Напомним, губернатор Андрей Травников во время пресс-конференции рассказал, почему не спешит вакцинироваться от коронавируса.

- Я не ставил прививку, жду более массовых поставок. Пока мы можем констатировать, что вакцинировали всех желающих медиков. Педагоги еще не все прошли, поэтому я пока не тороплюсь с вакцинацией. Сейчас каждая доза на особенном счету. Лишить ее медиков было бы неправильно, — считает Андрей Травников.

Также он отметил, что регулярно сдает тест на антитела, но анализы показывают, что их нет. Коронавирусом он не болел.