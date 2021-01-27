Вызовут в суд мэра Бердска Шестернина по иску отстраненного от выборов Трушакина

В первом заседании суд по иску об отмене результатов выборов главы города решил привлечь заинтересованных лиц, в том числе конкурсную комиссию по отбору претендентов на высший муниципальный пост. Назначена новая дата суда.

Александр Трушакин требует отменить итоги конкурса по выборам мэра Бердска через суд

В Бердском городском суде 27 января началось заседание по иску бывшего кандидата на пост мэра Бердска Александра Трушакина. Напомним, он, снятый с конкурса в день выборов 25 декабря 2020 года, обратился с исковым заявление с требованием отменить результаты конкурсного отбора. По его итогам, напомним, главой города назначили Евгения Шестернина, управлявшего Бердском с 2015 года.

Ответчиком выступает городской Совет депутатов. По мнению Трушакина, именно он провел конкурс на замещение вакантной должности главы города с нарушениями. Претензии он имеет не только к депутатскому корпусу, но и к конкурсной комиссии, которая проводила отбор кандидатов на высший муниципальный пост.

Спикер горсовета Бердска Владимир Голубев, уверен, что организация конкурса, сам конкурсный отбор и голосование по избранию градоначальника прошли в рамках закона. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Голубев участвовал в первом заседание суда по иску Трушакина.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, судья Людмила Карпова отложила заседание на 3 февраля:

- Поскольку привлечены к участию в деле в качестве заинтересованных лиц глава города Бердска и конкурсная комиссия.

Суть искового заявления

«Курьер. Среда. Бердск» располагает копией первого искового заявления Трушакина. Он требует:

1. Отменить результаты конкурса на основании:

- конфликта интересов председателя комиссии Яковлева И.Н. и Шестернина Е.А.;

- не подачи документов Шестерниным Е.А. лично;

- не прибытия к 9 часам Шестернина Е.А. на конкурс;

- отсутствия в Уставе города порядка выборов главы города.

2. Отменить результаты конкурса на основании нарушения пассивного избирательного права шести кандидатов из девяти.

3. Привести Устав города в соответствии с Конституцией и законодательством РФ (этот пункт истец вычеркнул в уточненном варианте — прим. ред.).

4. Обязать ответчика предоставить ответы на мои заявления и предоставить основание отказа участия в конкурсе.

Что ответил министр

«Курьер. Среда. Бердск» 21 января направил редакционный запрос министру региональной политики Игорю Яковлеву, который возглавлял конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Бердска. Мы попросили его ответить на вопросы, которые изложил Трушакин в своем иске. Ответ поступил 25 января, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

- Имеют ли под собой основания претензии Трушакина А. Г. о возможном конфликте интересов «председателя комиссии Яковлева И.Н. и Шестернина Е.А.»? Вы когда-нибудь работали вместе?

1. Конфликта интересов не имеется. Информация о совместной работе лиц, указанных в запросе, относится к персональным данным в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для передачи которых третьим лицам требуется согласие субъекта персональных данных.

- Действительно ли кандидат на должность главы Бердска Шестернин не подавал лично в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе?

2. Нет.

- Опоздание кандидата Шестернина на конкурс (25.12.2020 в 9.00), если оно было, не является поводом для отстранения его от конкурса?

3. Не является. Все претенденты прибыли для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска в установленное время.

- Является ли нарушением пассивного избирательного права шести кандидатов из девяти, которых не допустили до тайного голосования на сессии горсовета 25.12.2020?

4. Не является.

- Что послужило основание для отстранения Трушакина А. Г. от участия в конкурсе на должность главы Бердска?

5. Основанием для отказа в регистрации в качестве кандидата на должность Главы города Бердска послужили данные о наличии ограничений пассивного избирательного права, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и запрет, установленный частью 2.1] статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым «кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».

- На каком основании конкурсная комиссия проверяет знания кандидатов на пост главы? По каким критериям члены комиссии ставят оценки кандидатам от одного до пяти баллов?

6. Оценка знаний кандидатов производилась на основании пункта 5.4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска, утвержденного решением Совета депутатов города Бердска от 07.11.2020 № 329.

- Рассадка кандидатов в зале указывала ли на возможность списывания, в частности Шестерниным?

7. Нет.

- Отсутствие видеосъемки и допуска независимых наблюдателей, которые были назначены комиссией из доверенных лиц, не является ли нарушением?

8. Не является. Кроме того, конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы города Бердска не принималось решение о назначении независимых наблюдателей.

_________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.