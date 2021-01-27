Единственное побочное явление после вакцины от коронавируса назвал Минздрав Новосибирской области

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Вакцинация против коронавируса стартовала в России и Новосибирской области в январе 2021. Жителей Бердска интересовала, какие побочные явления могут существовать после прививки. Минздрав Новосибирской области рассказал о единственной реакции организма на вакцину:
- К настоящему моменту среди пациентов, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области зафиксированы единичные случаи повышения температуры тела в раннем поствакцинальном периоде.