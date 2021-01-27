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Единственное побочное явление после вакцины от коронавируса назвал Минздрав Новосибирской области

12:36 27.01.2021, Марина Волкова Фото: pixabay
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Бердчан интересовало, какие побочные явления могут существовать после прививки. Минздрав Новосибирской области рассказал о единственной реакции организма на вакцину.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцинация против коронавируса стартовала в России и Новосибирской области в январе 2021. Жителей Бердска интересовала, какие побочные явления могут существовать после прививки. Минздрав Новосибирской области рассказал о единственной реакции организма на вакцину:

- К настоящему моменту среди пациентов, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области зафиксированы единичные случаи повышения температуры тела в раннем поствакцинальном периоде.

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От редакции

Какая побочка проявлялась у вас?

Аноним, 27 января 2021 12:40
Никакой. Легкое покалывание в месте укола.

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