Единственное побочное явление после вакцины от коронавируса назвал Минздрав Новосибирской области

Бердчан интересовало, какие побочные явления могут существовать после прививки. Минздрав Новосибирской области рассказал о единственной реакции организма на вакцину.

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Вакцинация против коронавируса стартовала в России и Новосибирской области в январе 2021. Жителей Бердска интересовала, какие побочные явления могут существовать после прививки. Минздрав Новосибирской области рассказал о единственной реакции организма на вакцину:

- К настоящему моменту среди пациентов, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области зафиксированы единичные случаи повышения температуры тела в раннем поствакцинальном периоде.