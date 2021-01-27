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Жуткая пробка на трассе Р-256 от Нового поселка до "Колорлона" Бердска: Почему водители "встали" с 7 утра на дороге, названа причина

11:29 27.01.2021 Фото: АвтоБердск
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Причиной затора стали резкое потепление и выпавший  снег. Не исключением стали и аварии.

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«Догоняшки» на трассе устроили серьёзную пробку в Бердске

С 7 утра стоят в огромной пробке от «Калорлона» до Нового посёлка жители Бердска.

Причиной затора стали резкое потепление и выпавший  снег. Не исключением стали и аварии.

Три машины столкнулись на подъезде к «вшивой горке» в сторону Новосибирска. У вокзала Бердска и на повороте в Речкуновку тоже произошли аварии.

Несколько аварий уже ликвидировали сами их участники, договорившись между собой на месте.

Пробка в сторону Новосибирска  простирается от Нового посёлка до «Колорлона», как показывают "Яндекс карты".

За «вшивой горкой» на трассе работает дорожная техника. Когда нормализуется движение, пока неизвестно. Большинство бердчан уже опоздали на работу.

ДТП пробка трассаа
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