Уволили начфина мэрии Бердска Евгения Шменделя

Начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель предложил внести изменения в бюджет города

Начальник управления финансов и налоговой политики Бердска Евгений Шмендель больше не работает в городской администрации. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», обязанности руководителя сейчас исполняет заместитель начальника Евгения Малышева.

По официальной информации Евгений Владимирович уволился по собственному желанию с понедельника, 25 января.

Пока неизвестно, будут ли проводить конкурс на замещение вакантной должности. Впрочем, эта должность не является «конкурсной». Мэр Бердска вправе самостоятельно назначать и увольнять чиновников такого ранга.

Именно глава города Евгений Шестернин пригласил второй раз в 2018 году Шменделя (через три года после первого увольнения) на высокую должность.

Напомним, что 58-летний Евгений Шмендель уже уходил в 2015 году с этого поста по собственному желанию. Стоит отметить, что бывшего начальника отделения экономических преступлений областного МВД Шменделя пригласил на работу мэр Бердска Илья Потапов.

Тогда начфин ушел в связи с уходом на пенсию, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Несмотря на то что ему было 53 года, он имеет особый статус пенсионера. Евгений Шмендель вступил в должность начальника УФ иНП 4 июля 2011 года по приглашению мэра Бердска Ильи Потапова. Имеет три высших образования по специальностям «экономика», «юриспруденция» и «государственное и муниципальное управление».

В 2000 году покинул службу в органах внутренних дел в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. После чего стал директором по правовым вопросам в крупном коммерческом предприятии.

До Бердска Евгений Владимирович работал в налоговой инспекции Центрального района города Новосибирска, где занимал должность начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства. Живет он в Новосибирске.

Напомним, что после первого ухода Шменделя, 2015 по 2017 год УФиНП руководила Ирина Вагнер. В подконтрольном ей Центре информационно-материального обеспечения выявили хищение более 7 млн рублей. Виновной оказалась сотрудница ЦИМО Яна Ведяшкина. Её осудили за мошенничество. Уже после приговора Ведяшкина заявила следователям, что ключ от электронной подписи для финансовых операций ей передала лично Вагнер. Ирину Александровну обвинили в халатности, после чего она сама уволилась из УФиНП. В конце апреля суд приговорил Вагнер к исправительным работам условно.

После этого ставшее скандально известным УФиНП возглавляла Галина Купцова. В апреле 2018-го она уволилась по собственному желанию. Она не хотела освобождать кресло начальника управления и даже требовала «золотой парашют» в полмиллиона рублей. Но, в конце концов, сдалась и ушла «по-доброму».

Через три года Шмендель вернулся в Бердск и в той же должности. 3 мая 2018 года мэр Евгений Шестернин представил нового начальника управления финансов и налоговой политики – Евгения Шменделя. Его возвращение в мэрию Бердска для многих стало неожиданным. Как и для него самого — приглашение Шестернина.

И вот новое увольнение - и снова по собственному желанию.

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