Ролевые игры в постели: кому подходят и стоит ли пробовать?

Не всем подходят ролевые игры и переодевания. Точнее, далеко не всем мужчинам они интересны в сексе.

Костюм горничной позволит воплотить фантазию сюжетно-ролевой игры для взрослых

Необязательно приход к ролевым играм в паре должен сопутствоваться "пропажей искры" или затухающими отношениями, как все привыкли думать. Достаточно лишь поговорить с партнером о его интересах, увлечениях (как вы поняли речь идет не о кружке радиолюбителей) и предпочтениях. Главное — открыться человеку, чтобы в ролевой игре в постели не возникло того самого неловкого момента, которого все боятся.

Когда речь заходит о ролевых играх и эротических костюмах мы представляем что-то мега сексуальное и киношное. "Вот сейчас надену наряд горничной и как пропылесошу-ка его!", — вырывается из потока мыслей. Но, на самом деле, как и какой костюм выбрать? Как себя вести, если это первый твой "выход"? Спокойно, сейчас со всем разберемся.

Для начала вы должны быть оба готовы к этому, расслабиться, дать волю потоку сознания и чувствам, чтобы было ощущение того, как будто вас подбрасывают волны в Атлантическом океане. Тогда возникнет доверие к партнеру и не будет лишних неловкостей.

Раз уж вы решили пошалить в другом образе, то этот образ нужно выбрать. Можно выбрать банальных секретаршу-начальника, сантехника-домохозяйку, учителя-плохого ученика/ученицу, а можно дать абсолютный полет фантазии. Попробуйте придумать необычную ситуацию подумайте, что вас заводит и слепите из этого наиболее подходящий образ.

Важным аспектом ролевой игры является умение отыгрывать. Постарайтесь войти в роль, как никогда раньше, как будто за вами наблюдает ваш собственный фан-клуб, который в итоге будет выставлять вам оценки. В качестве одежды подойдет все, начиная от самых простых и необычных костюмов из секс-шопа, заканчивая самодельными вычурными нарядами, которые вы создавали вместе, проводя время в предвкушении предстоящего мероприятия.

Как не налажать?

Во-первых, обсудите сценарий заранее. Да, ты хочешь удивить любимого. Но только приятно удивить, а не шокировать. Все должно идти по плану. Ролевые игры со случайным любовником или мужчиной, который только недавно стал твоим спутником лучше отложить. Хотя бы до тех пор, пока вы не узнаете друг друга получше. Потому что не зная человека достаточно хорошо, сложно предугадать его реакцию. Например, сидишь ты весь вечер в латексном костюме черной пантеры в ожидании своего мужчины или же он в кожаных трусах и маске с ушками, но при виде друг друга вероятно, что вы просто покатитесь со смеху.

Больше говорите друг с другом, обсуждайте свои фантазии. Костюм для сексуальной полицейском может не вызвать малейшего интереса у мужчины, а наоборот испугать. Вдруг у него раньше были проблемы с законом? Может он вообще с ума сходит от заячих ушек!

Не всем подходят ролевые игры и переодевания. Точнее, далеко не всем мужчинам они интересны в сексе. Вот, например, выряжаешься ты несколько часов, продумываешь каждую деталь. А любимый приходит домой, видит тебя в полной экипировке и говорит: "Ну все, снимай".

Чулки, туфли на каблуках и бюстгальтер — беспроигрышный вариант, особенно, когда вы только в начале экспериментов с переодеваниями. Главное, ничего с себя не снимай, ты же в образе. Ну и раз такое дело, то в канун Нового года 2021 можно добавить в свой секси-гардероб побольше красного — бандажное белье, кружевные комплекты, шапка Деда Мороза. Бороду только не надевай. Хо-хо-хо, как говорится.

Так а что по классике в ролевых играх?

Итак, начнем, пожалуй, с костюма медсестры. Одно из самых популярных направлений в эротических играх. Для мужчины, женщина в белом халате медсестры и в шапочке с красным крестом вызывает особые чувства: сексуальность и недоступность в одном флаконе.

Костюм горничной позволит воплотить фантазию сюжетно-ролевой игры для взрослых, в которой власть целиком передается мужчине.

Костюм плейбой — классика жанра. Облегающий корсет с хвостиком и ушками моментально разогревает фантазию.

Ролевой костюм стюардессы — сексуальная униформа, облегающая, строгая и изысканная. Этот совместный полет вскружит голову обоим.

Игровой костюм полицейской — беззастенчивый и вызывающий, позволит стать хозяйкой положения. Все твои приказы будут исполнены.

Костюм школьницы — соблазнительный наряд для ролевой секс-игры. Придаст образу невинности и наивности. Позволь ему "обучить" тебя сексу.

Сюрпризы эротического толка зачастую вносят разнообразие в сексе и показывают готовность партнеров доверять и узнавать друг друга. Но также нередко становятся и проверкой на совместимость и уровень сексуальной свободы. Ролевые игры отлично помогут разбавить сексуальную жизнь и лучше узнать друг друга, а удачный выбор игрового костюма только удвоит успех.

Источник: hochu