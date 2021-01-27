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Химки оставили без пробок. Открыли Репинскую развязку на Ленинградке Путин и Воробьев

13:30 27.01.2021 Фото: телеканал «360»
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Губернатор Подмосковья отметил, что открытие развязки поможет обеспечить ввод жилья и создать рабочие места.

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Путин и Воробьев открыли Репинскую развязку на Ленинградке

Владимир Путин и Андрей Воробьев дали старт движению на Репинской развязке на Ленинградском шоссе. Новый путепровод пролегает между Старыми и Новыми Химками, о нем просили сами жители.
Машины по новой развязке поехали в 14:36 26 января. Среди первых, кто опробовал дорогу, оказались Владимир Путин и Андрей Воробьев. Губернатор Подмосковья отметил, что открытие развязки поможет обеспечить ввод жилья и создать рабочие места.

«Здесь живут около 200 тысяч человек, а по генплану в следующем году будет уже в два раза больше. Так исторически случилось, что здесь только один переезд, а сейчас мы откроем второй», — сказал губернатор Воробьев на открытии развязки.

По словам главы региона, в рамках развития Московского транспортного узла было построено 28 переездов, в том числе Репинская развязка. До конца года будут построены еще три.

"Это та самая развязка, по которой вы нам поставили срок до конца 2021 года. В пандемию мы не завершали, получилось раньше. Мы не останавливали работу."

Андрей Воробьев.

Путин поблагодарил строителей за то, что они продолжали работать, несмотря на пандемию.

«Хочу поблагодарить вас за результат работы — замечательный и для города очень важный. От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь», — заявил президент.

Развязка расположена на пересечении автодороги М-10 «Россия» и улицы Репина. Она занимает 800 метров в длину вместе с путепроводом. Автомобилисты смогут пользоваться пятью основными полосами движения и двумя боковыми проездами. Ограничение по скорости составит 70 километров в час.

На транспортной развязке также обустроили пешеходные зоны, светофоры, установили наружное и архитектурное освещение.
Построить Репинскую развязку поручил Путин во время своего визита на НПО «Энергомаш» в апреле 2019 года. Работники предприятия рассказали президенту о необходимости в новой связи между двумя районами в Химках. Это избавит городской округ от пробок на Юбилейном проспекте, а переезд из Старых Химок в Новые и наоборот теперь будет занимать 10 минут вместо 30. С появлением развязки сократится и время в пути для общественного транспорта.

Строительство Репинской развязки пришлось на пандемию, но, несмотря на это, работы удалось завершить даже раньше срока — по условиям контракта, дорогу должны были сдать в конце 2021-го. Причем для возведения развязки движение на Ленинградском шоссе не останавливали. Это позволило избежать неудобств для водителей.

Строительство велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Источник: 360tv.ru

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