Налоговый вычет получат спортивные и подтянутые жители России

За занятия фитнесом предлагают предоставить налоговый вычет

Сейчас социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) можно получить при оплате образовательных услуг и покупке лекарств. Правительство предлагает предоставить такую льготу людям, которые пользуются физкультурно-оздоровительными услугами. Максимальный размер вычета при приобретении абонемента составит не более 15,6 тысячи рублей. Вводящий такую норму законопроект принят Госдумой в первом чтении 26 января.

Как получить скидку?

Изменения предложено внести в статью 219 части второй Налогового кодекса. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, вычет будут предоставлять исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период. Таким образом, любители фитнеса смогут вернуть не более 15,6 тысячи рублей.

Чтобы получить эти деньги, следует в конце года подать декларацию по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. К заявлению надо приложить копии документов, подтверждающих право на вычет, пояснил Сазанов. Реализовать такое право можно не позже трёх лет с момента уплаты НДФЛ. При положительном решении по заявлению гражданина сумму вернут на его счёт. «В дальнейшем, когда мы поймём, какая складывается правоприменительная практика, будем стремиться автоматизировать получение вычета», — сказал замглавы Минфина, отвечая на вопросы депутатов.

Претендовать на получение льготы можно будет при выполнении двух условий. Физкультурно-оздоровительные услуги должны входить в перечень, одобренный Правительством, а спортивные организации, где занимается человек, — в список, сформированный Минспорта России.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый налоговый вычет будет способствовать укреплению здоровья граждан. «Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно», - приводит слова Володина его пресс-служба. «Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни», — подчеркнул Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, появление нового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым.

Предложенные льготы будут «дополнительным стимулом и приятным бонусом» для тех, кто решил купить абонемент в фитнес-клуб или в бассейн

Предложенные льготы будут «дополнительным стимулом и приятным бонусом» для тех, кто решил купить абонемент в фитнес-клуб или в бассейн, считает глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин (ЛДПР), «Это позволит расширить число россиян, ведущих активный образ жизни, и поддержать уже занимающихся спортом людей», — сказал депутат.

Кабмин составит список физкультурно-оздоровительных услуг

Для запуска механизма налоговых вычетов за занятия фитнесом предложено внести изменения в Закон «О физкультуре и спорте в РФ» и закрепить в нём понятие «физкультурно-оздоровительная услуга». Соответствующий законопроект также принят в первом чтении 26 января. По словам замминистра спорта Ксении Машковой, в документе хотят установить, что такие услуги в России оказывают физкультурно-спортивные организации, а также индивидуальные предприниматели. Их деятельность должна быть направлена на удовлетворение потребностей граждан в поддержании и укреплении здоровья, физической подготовке.

Ко второму чтению законопроект предстоит дополнить положением о правилах оказания физкультурно-оздоровительных услуг, сказал Борис Пайкин. При этом кабмину необходимо утвердить их перечень. Уже известно, что к физкультурно-оздоровительным услугам будут относиться не только тренировки, но и проведение физкультурных мероприятий. В список войдут фитнес, секции по различным видам спорта, в том числе по единоборствам, занятия в рамках комплекса ГТО.

По данным Минспорта, в России более 177 тысяч организаций, работающих в области физкультурно-оздоровительной деятельности. Около 3,5 тысячи из них — фитнес-центры, в которых занимаются более шести миллионов человек.

Источник: pnp.ru