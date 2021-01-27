Зайдут 8 федеральных брендов на завод PepsiCo в Бердске. Кто это - тайна?

Александр Хамидуллин представляет инвесторов, купивших завод "Пепсико" в Бердске

По перспективе развития промышленной площадки завода PepsiCo подняли вопрос на депутатском комитете по промышленности 26 января в Бердске.

-Титанические труды были проведены. Запустили мы эту площадку. Сейчас туда заходят промышленники, инвесторы. Восемь уже. Не говорят, кто, но это федерального бренда. Развитие будет. Идут двумя путями — продажа и долгосрочная аренда. Все вопросы с коммуникациями мы решаем, содействуем. Здесь следующее — максимальное количество рабочих мест и налоги поступают в город, - рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», здание завода продали в сентября 2019 года. Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что данное событие очень важно для города.

Здание должно быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году. Инвесторы и собственники завода занимаются реализацией своих мероприятий. Все, что зависело от органов власти сделано. Без ввода здания в эксплуатацию инвесторы не смогут зайти на производство. Только после этого может вести речь о банковском кредитовании и запуске бизнеса.

Имена резидентов, которые готовы вести сотрудничество с собственником завода, пока что не известны. Но бердские, новосибирские бизнесмены обращаются с желанием работать на этой площадке. Стоит отметить, площадь здания свыше 30 тыс. квадратных метров. Уже сегодня можно однозначно заявить о том, что на заводе будут работать несколько резидентов. Те, которые заинтересуют владельца здания своим бизнес-планом. Кроме того, переговоры ведутся с крупными производителями Китая и Кореи. Один из резидентов — это корейская фирма по производству соусов.

Завод был долгое время оформлен как незавершенное строительство. Долгое время объект выставлялся на торги. На сегодняшний день торги прошли. Есть победители и несколько учредителей. Один из них Александр Хамидуллин.

Группа предпринимателей, среди которых член Общественной палаты РФ, бывший депутат Заксобрания Новосибирской области, крупный бизнесмен (владелец микрокредитной фирмы «Выгода вместе», ООО «Овощная группа» и ООО «Импульс») Александр Хамидуллин, выкупили завод PepsiCo в Бердске за 400 млн рублей. В торгах было 11 участников.

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