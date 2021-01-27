Оправдал пнувшего в живот Маргариту Юдину силовика Мясников. А доктора защитили жители Бердска

Известный телеведуший написал, что «на митингах нет женщин, есть только потенциальные противники». В обсуждении темы мнения читателей разделились. Кто-то решил, что правильно поступил полицейский, ударом убрав с пути женщину, мол, в другой раз не полезет.

Доктор Мясников выступил в защиту ударившего женщину силовика

В Санкт-Петербурге 23 января 2021 года, как и по всей стране, прошла акция в поддержку арестованного Алексея Навального. Митинг и шествие были несанкционированными, в акции приняло участие по разным оценкам от 5 до 30 тысяч человек.

Во время задержаний сотрудник полиции ударил ногой в живот женщину 54 лет, пытавшуюся поговорить с силовиками, тащившими парня. Маргарита Юдина вышла навстречу полицейским, она вела себя мирно, спросила, "зачем вы его схватили, это же ваши дети". Полицейский сразу ударил её ногой в живот. Женщина упала и ударилась головой. Видео происшедшего попало в сеть.

Известный телеведущий доктор Мясников оправдал действия сотрудника полиции, написав в своём телеграмм-канале, что «на митингах нет женщин, есть только потенциальные противники», что это «не женщина, а объект» для силовика, и действия полицейского это «рефлекс, наработанный годами».

В обсуждении темы на сайте «Курьер. Среда. Бердск» мнения читателей разделились. Кто-то решил, что правильно поступил полицейский, ударом убрав с пути женщину, в другой раз не полезет:

- Думаю, боец сделал все правильно. Женщина в следующий раз сто раз подумает, прежде чем препятствовать людям при исполнении.

Поддерживает предыдущее мнение и Аноним, он считает, что женщина хотела специально сыграть на камеру:

- Женщина пришла на незаконный митинг, видит ведут задержанного. Зачем она пошла навстречу полицейским, тем самым преградив путь? Не думаю, что она настолько наивна, что не понимала, что могут быть последствия. Посмотри полное видео - она искала приключения себе под камеру, она их нашла.

Adeli считает, что женщина, направлявшаяся к силовику, нападала на него и совершила преступление:

- На женщину, напавшую на силовика при исполнении нужно наложить штраф. И только потому, что женщина. Был бы мужчина - условный срок вполне бы подошёл.

Но много читателей не одобряют слова доктора Мясникова, оправдывающего полицейского, пнувшего ногой в живот немолодую женщину.

- В следующий раз, когда этот "космонавт" застрелит женщину, доктор Мясников тоже его оправдает - выполнял свою задачу. Нет, уж лучше Мясников про медицину лопочет - там у него убедительнее получается. "Когда я был в Америке, там у меня был такой случай". Такое впечатление, что без Америки у него никакой квалификации и не было. Крепок он только своим американским опытом. Там в Америке прошли его лучшие годы - молодость, вербовка и прочие радости жизни. Про тележку с трупами, которая катится за каждым доктором, промолчу, - пишет читатель.

Его поправляет и дополняет участник обсуждения, знающий биографию телеведущего и врача Мясникова:

- Да в том-то и дело, что никто его в Америке не вербовал. Он туда ехал, думал, что будет доктор, будет ничего не делать, и как сыр в масле кататься, у нас же все так думают. А оказалось, чтобы стать доктором в Америке надо довольно долго вкалывать, как проклятый. Без этого он там никому не нужен. А внук личного доктора Сталина вкалывать не привык, поэтому быстро ретировался на родину, где сейчас несёт всякую чушь в соответствии с линией партии, а за это получает неплохие бабки - его менеджер озвучил ценник в 75 тысяч рублей за час болтовни ни о чём. Здесь это именно то, что от него ожидает партия.

Следующий участник обсуждения посчитал, что, оправдывая ударившего женщину ногой в живот полицейского, врач Мясников «убил свой рейтинг»:

- Странно, что ещё Киселев и Соловьев не оправдали полицая. У нас что не деятель, то патриот, имеющий виллу в Испании, а виновата бабка. Оправдал-таки доктор свою говорящую фамилию. Заодно и рейтинг свой убил.

Судя по комментариям, доктора Мясникова люди знают и не удивлены его выступлением в защиту сотрудника полиции:

- Доктор Мясников, да это ряженый, который говорит, что велят.

Читатель спросил доктора Мясникова, как он бы защищал полицейского, если бы тот ударил его родных:

- А если вашу мамку? Вы совесть продали за 30 серебряников.



И ещё один читатель подумал, что женщина бросилась заступиться за парня, по возрасту годящегося ей в сыновья, как мать:- Она всего лишь спросила, за что задержан? А ты представь, что этот обезумевший молодчик пинает твою мать в живот своим кованным сапогом? На улице, просто потому, что она оказалась на его пути.

Женщина была госпитализирована, сотрудник полиции, ударивший её пришёл в больницу и попросил прощения. Он принёс «глубочайшие извинения» и подарил цветы. Петербурженка Маргарита Юдина рассказала, что полицейские не брали у неё показания, а попросили прощения. Она добавила, что это не её личная обида и делу нужно придать законный ход.