"Интер" - "Милан " : кто вышел в полуфинал Кубка Италии

В концовке первого тайма Лукаку и Ибрагимович вступили в перепалку.

Эриксен принес "Интеру" победу над "Миланом" в 1/4 финала Кубка Италии

Футболисты "Интера" обыграли "Милан" в дерби в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча, где номинальным хозяином поля был "Интер", завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ромелу Лукаку (71-я минута, с пенальти) и Кристиан Эриксен (90+7). У "Милана" отличился Златан Ибрагимович (31), который на 58-й минуте покинул поле из-за второй желтой карточки.

В концовке первого тайма Лукаку и Ибрагимович вступили в перепалку. Оба форварда высказывали что-то друг другу и потолкались лбами. По итогам эпизода главный судья матча Паоло Валери показал бывшим одноклубникам по "Манчестер Юнайтед" по желтой карточке.



Следующим соперником "Интера" в Кубке Италии будет победитель противостояния "Ювентус" - СПАЛ.

Источник: rsport.ria.ru