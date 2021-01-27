"Интер" - "Милан " : кто вышел в полуфинал Кубка Италии

Футболисты "Интера" обыграли "Милан" в дерби в рамках 1/4 финала Кубка Италии.
Встреча, где номинальным хозяином поля был "Интер", завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ромелу Лукаку (71-я минута, с пенальти) и Кристиан Эриксен (90+7). У "Милана" отличился Златан Ибрагимович (31), который на 58-й минуте покинул поле из-за второй желтой карточки.
В концовке первого тайма Лукаку и Ибрагимович вступили в перепалку. Оба форварда высказывали что-то друг другу и потолкались лбами. По итогам эпизода главный судья матча Паоло Валери показал бывшим одноклубникам по "Манчестер Юнайтед" по желтой карточке.
Источник: rsport.ria.ru