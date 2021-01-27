Подробный гороскоп на сильное первое полнолуние 28 января 2021 года для каждого знака зодиака

Раки будут добиваться успехов во всем, за что они будут браться.

У Дев значительно улучшится финансовое положение, а Рыбы не позволят манипулировать собой

Этот день для Овнов будет не лишен трудностей. Вы не будете считать этот день удачным, хотя, добьетесь неплохих результатов. В основном вы всегда доводите начатое дело до конца. С людьми вы неплохо ладите, поэтому вокруг вас очень много друзей. День будет связан с получением ценного жизненного опыта.

Тельцам вряд ли сегодня удастся сосредоточиться. Вы рассеяны, и это становится причиной ваших многочисленных ошибок. Отложите работу с документами на более подходящее время. Не желательно также принимать важные решения относительно финансов, заключать сделки и распоряжаться значительными суммами.

Близнецы сегодня будут много заниматься чужими делами. Вам не хочется думать о собственных проблемах. Окружающие будут чаще обычного обращаться к вам за помощью. Возможны сегодня интересные знакомства. Во второй половине дня можете ожидать интересные деловые предложения или денежные поступления.

Раки будут добиваться успехов во всем, за что они будут браться. Вас будут поддерживать не только ваши соратники, но и недоброжелатели. Деловые встречи и переговоры планируйте на начало дня, вечернее время лучше посвятить самостоятельной работе. Для занятий спортом это будет очень благоприятный день.

Львам звезды советуют избегать сегодня конфликтов на работе. На деловые переговоры постарайтесь приходить с людьми, которые смогут вас поддержать. Возможны незначительные финансовые потери и незапланированные расходы. С близкими сегодня вы будете очень искренними и прямолинейными, не стоит скрывать свои мысли.

Этот день для Дев будет очень благоприятным с профессиональной точки зрения. У вас появится шанс быстро подняться по служебной лестнице и одержать верх над своими конкурентами. Вы сможете открыть собственное дело или найти новый источник доходов. Ваше финансовое состояние значительно улучшится.

Легкий, приятный день обещают звезды для Весов. Сегодня у вас будет много интересных событий. Вы почувствуете, что сможете двигаться в нужном направлении. Вам удастся быстро справиться с разными делами, продемонстрировать свои лучшие личные и профессиональные качества. В этот день можно успешно заключать выгодные сделки.

День для Скорпионов может показаться неудачным. Но в ваших ожиданиях день должен будет принести массу приятных событий. Не нужно мириться с тем, что сбудутся не все ваши желания, просто многие победы удастся одержать не сразу. К своим профессиональным целям продвигайтесь осторожно и постепенно.

Это будет очень противоречивый день для Стрельцов. Вы не сможете пожаловаться на то, что этот день неудачный, но и успехов в этот день ждать не стоит. У вас может появиться неприятное ощущение опасности или катастрофы, но это не будет реальным положением дел. Постарайтесь сегодня сохранять спокойствие.

День для Козерогов пройдет относительно спокойно. Вы сможете реализовать все свои планы по работе, довести до успешного конца все начатые дела. Внимание и аккуратность в этот день будут важнее, чем ваша изобретательность и находчивость. Постарайтесь восстановить близкие отношения с дорогим человеком.

Водолеи сегодня должны быть очень настойчивы. Только настойчивость и профессионализм будут для вас гарантами успеха в профессиональной сфере. Вы будете хорошо справляться с разными сложными задачами. Это будет благоприятный день для решения разных сложных имущественных и финансовых вопросов.

Сегодня Рыб никто не сможет ввести в заблуждение. Вы будете мыслить ясно и здраво, не позволяя манипулировать собой. День замечательно подходит для проведения разных деловых переговоров. В этот день с вами все будут соглашаться. У вас появится желание сохранять хорошие отношения со всеми окружающими.

Источник: izvmor.ru