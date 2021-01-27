27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Яна Рудковская со скандалом покинула юбилей Ольги Бузовой

23:20 27.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKePWj0nZ2v/?utm_source=ig_embed
0

"Весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой"- заявила Рудковская.

% name% title
Телеведущая, певица, актриса и блогер Ольга Бузова закатила пир на весь мир, отмечая свой день рождения

Одна из самых обсуждаемых тем этой неделе — 35-летие Ольги Бузовой и ее расставание с Давой. И если о личной жизни звезды мы уже рассказывали, то теперь появилась информация о праздновании, где собралась вся звездная тусовка. Правда, особенно выделилась Яна Рудковская...

Телеведущая, певица, актриса и блогер Ольга Бузова закатила пир на весь мир, отмечая свой день рождения.

На ее празднике были многие знаменитости, которые щедро одарили именинницу своими подарками и поздравлениями.

Но что-то пошло не так, когда слова взяла продюсер Димы Билана — Яна Рудковская.

Как сообщает Super.ru в своем Telegram-канале, продюсер устроила настоящий скандал на вечеринке. Дело в том, что Яне не понравились слова одной из подруг именинницы о неискренности шоу-бизнеса. После этого продюсер взяла микрофон и заявила, что "дожила до такого возраста", когда может себе позволить говорить только правду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 🏡ТЕЛЕПРОЕКТ ДОМ 2🏡 (@dom2.ychastniki_)

За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите, — отчитала Рудковская двух девушек на сцене. Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой.

Затем, по данным издания, продюсер покинула торжество.

Источник: hochu.ua

знаменитости скандал шоу-бизнес юбилей Яна Рудковская Ольга Бузова Super.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто из звезд вам импонирует?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитные бури в феврале 2021 года: Благоприятные и опасные дни месяца для метеозависимых
00:33 28-01-2021
Магнитные бури в феврале 2021 года: Благоприятные и опасные дни месяца для метеозависимых
Что строго нельзя делать в Первое Полнолуние 28 января 2021 года: Не стоит сегодня уклоняться от уборки
23:50 27-01-2021
Что строго нельзя делать в Первое Полнолуние 28 января 2021 года: Не стоит сегодня уклоняться от уборки
Яна Рудковская со скандалом покинула юбилей Ольги Бузовой
23:20 27-01-2021
Яна Рудковская со скандалом покинула юбилей Ольги Бузовой
Подробный гороскоп на сильное первое полнолуние 28 января 2021 года для каждого знака зодиака
22:50 27-01-2021
Подробный гороскоп на сильное первое полнолуние 28 января 2021 года для каждого знака зодиака
Как учиться и сдавать ЕГЭ в 2021 году будут российские школьники
22:35 27-01-2021
Как учиться и сдавать ЕГЭ в 2021 году будут российские школьники
Бросились скупать валюту россияне - миллиардами долларов 1
22:24 27-01-2021
Бросились скупать валюту россияне - миллиардами долларов
Анастасия Самбурская опубликовала жгучее полуголое фото, грудь едва не выпрыгнула из купальника
22:20 27-01-2021
Анастасия Самбурская опубликовала жгучее полуголое фото, грудь едва не выпрыгнула из купальника
"Перевал Дятлова" купил Disney для показа российского сериала немецкоязычной аудитории
22:08 27-01-2021
Пандемия коронавируса может затянуться по всему миру из-за недоступности вакцины, считает Путин 1
21:55 27-01-2021
Пандемия коронавируса может затянуться по всему миру из-за недоступности вакцины, считает Путин
Что такое репродуктивное здоровье
21:50 27-01-2021
Что такое репродуктивное здоровье