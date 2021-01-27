Яна Рудковская со скандалом покинула юбилей Ольги Бузовой

"Весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой"- заявила Рудковская.

Телеведущая, певица, актриса и блогер Ольга Бузова закатила пир на весь мир, отмечая свой день рождения

Одна из самых обсуждаемых тем этой неделе — 35-летие Ольги Бузовой и ее расставание с Давой. И если о личной жизни звезды мы уже рассказывали, то теперь появилась информация о праздновании, где собралась вся звездная тусовка. Правда, особенно выделилась Яна Рудковская...

Телеведущая, певица, актриса и блогер Ольга Бузова закатила пир на весь мир, отмечая свой день рождения.

На ее празднике были многие знаменитости, которые щедро одарили именинницу своими подарками и поздравлениями.

Но что-то пошло не так, когда слова взяла продюсер Димы Билана — Яна Рудковская.

Как сообщает Super.ru в своем Telegram-канале, продюсер устроила настоящий скандал на вечеринке. Дело в том, что Яне не понравились слова одной из подруг именинницы о неискренности шоу-бизнеса. После этого продюсер взяла микрофон и заявила, что "дожила до такого возраста", когда может себе позволить говорить только правду.

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За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите, — отчитала Рудковская двух девушек на сцене. Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой.

Затем, по данным издания, продюсер покинула торжество.

Источник: hochu.ua