Яна Рудковская со скандалом покинула юбилей Ольги Бузовой

Одна из самых обсуждаемых тем этой неделе — 35-летие Ольги Бузовой и ее расставание с Давой. И если о личной жизни звезды мы уже рассказывали, то теперь появилась информация о праздновании, где собралась вся звездная тусовка. Правда, особенно выделилась Яна Рудковская...
Телеведущая, певица, актриса и блогер Ольга Бузова закатила пир на весь мир, отмечая свой день рождения.
На ее празднике были многие знаменитости, которые щедро одарили именинницу своими подарками и поздравлениями.
Но что-то пошло не так, когда слова взяла продюсер Димы Билана — Яна Рудковская.
Как сообщает Super.ru в своем Telegram-канале, продюсер устроила настоящий скандал на вечеринке. Дело в том, что Яне не понравились слова одной из подруг именинницы о неискренности шоу-бизнеса. После этого продюсер взяла микрофон и заявила, что "дожила до такого возраста", когда может себе позволить говорить только правду.
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За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — думать, о чем вы говорите, — отчитала Рудковская двух девушек на сцене. Она отметила, что весь шоу-бизнес не будет льстить Бузовой.
Затем, по данным издания, продюсер покинула торжество.
Источник: hochu.ua