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Точную копию «дворца Путина» построили в Minecraft. Есть видео

14:45 27.01.2021 Фото: YouTube
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Дворец сделала команда TeamCIS, которая занимается воссозданием архитектурных сооружений.

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В Minecraft построили точную копию «дворца Путина»

В популярной видеоигре Minecraft появилась точная копия «дворца Путина» под Геленджиком, о котором подробно было рассказано в расследовании команды Алексея Навального. Дворец сделала команда TeamCIS, которая занимается воссозданием архитектурных сооружений.
По словам создателей, дворец воссоздан в масштабе 1:1 в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров. «Мы воссоздали не только фасады дворца, но и внутренние помещения с реальным их расположением относительно друг друга. Все согласно плану здания», — отмечают авторы.

Видео получившейся копии «дворца Путина» опубликовано на YouTube. Внутри величественного здания есть почти все главное из расследования Навального: бассейн, театр, кальянная, спальня, казино, дегустационная комната и даже склад грязи.

Расследование о «дворце Путина» на побережье Черного моря под Геленджиком команда Алексея Навального выпустила 19 января. В фильме говорится, что дворец принадлежит окружению президента России. Площадь резиденции составляет 17,7 тыс. квадратных метров, а территория всего участка — 68 гектаров. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 100 млрд рублей. Утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть».
На придворцовом участке расположены ледовая арена высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея, амфитеатр и ведущий к чайному домику 80-метровый мост через овраг. Для спуска к пляжу построен специальный тоннель внутри горы, посередине которого есть дегустационная комната. Сам дворец укомплектован эксклюзивной мебелью. Например, диваны в резиденции стоят 1,5–2 млн рублей. Помимо прочего, там находятся кинотеатр, бассейн, сауны, читальня, музыкальная гостиная, кальянная, винный погреб и казино. Неподалеку от территории дворца находятся почти 300 гектаров виноградников, шато, винные заводы и устричные фермы.

Расследователи выяснили, что прилегающая к территории резиденции «буферная зона» площадью 7 тыс. гектаров принадлежит ФСБ, но ее передали фирме, которой принадлежит дворец. У мыса Идокопас, где находится дворец, ФСБ не разрешает рыбалку, а над всей охраняемой территорией находится официальная бесполетная зона.

Дмитрий Песков ранее назвал «чушью, компиляцией», а также «качественной клюквой» расследование ФБК. По его словам, Владимиру Путину вменяют в собственность то, чего на самом деле не существует. Сам Путин также заявил, что ему не принадлежит дворец. На данный момент расследование Навального о дворце набрало свыше 90 млн просмотров.
В связи с задержанием Навального 23 января по всей России прошли масштабные акции протеста в его поддержку. На митингах и шествиях были задержаны свыше 3,7 тыс. человек, возбуждено более 15 уголовных дел.

Источник: znak.com

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