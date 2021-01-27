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Жуткий пожар: полыхает ТЦ "Чайка" в Кемеровской области. Смотрите видео

12:54 27.01.2021 Фото: Скриншот видео
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На кадрах видно, как из окон и с крыши крытого рынка в сторону жилых домов вырываются клубы густого дыма.

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На кадрах видно, как из окон и с крыши крытого рынка в сторону жилых домов вырываются клубы густого дыма.

Сегодня утром, 27 января, в посёлке Промышленная произошёл пожар: загорелся торговый ряд «Чайка» на улице Ударная. Видео с места событий в редакцию прислали очевидцы.

На кадрах видно, как из окон и с крыши крытого рынка в сторону жилых домов вырываются клубы густого дыма. Судя по видео, на месте ЧП работают пожарные.

«Пожар произошёл в подсобном помещении отдельно стоящего здания, на месте работало два подразделения. На данный момент пожар ликвидирован, людей в здании не было, пострадавших нет», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

горит ТЦ пожар
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