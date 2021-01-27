Решил прийти с повинной подозреваемый в нападении на полицейского на митинге во Владивостоке

Ранее СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции протеста.

Ранее СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции протеста

Второй подозреваемый в нападении на сотрудника полиции на несанкционированном митинге во Владивостоке добровольно пришел к следователям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного Комитета России по Приморскому краю.

«Он явился с повинной», — сообщили в ведомстве.

Ранее СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции протеста во Владивостоке. По данным следствия, двое мужчин в разных частях на улицы Светланской ударили двух силовиков. Один из нападавших был задержан. Им оказался 28-летний житель Владивостока. Суд арестовал его на два месяца. Второй подозреваемый находился в розыске.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России. По данным правозащитников, по стране было задержано 3893 человек. Во Владивостоке среди задержанных числится 44 человека.