27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Решил прийти с повинной подозреваемый в нападении на полицейского на митинге во Владивостоке

14:15 27.01.2021 Фото: teamnavalny_vl / VK
0

Ранее СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции протеста.

% name% title
Ранее СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции протеста

Второй подозреваемый в нападении на сотрудника полиции на несанкционированном митинге во Владивостоке добровольно пришел к следователям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного Комитета России по Приморскому краю.

«Он явился с повинной», — сообщили в ведомстве.

Ранее СК возбудил два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов на акции протеста во Владивостоке. По данным следствия, двое мужчин в разных частях на улицы Светланской ударили двух силовиков. Один из нападавших был задержан. Им оказался 28-летний житель Владивостока. Суд арестовал его на два месяца. Второй подозреваемый находился в розыске.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов России. По данным правозащитников, по стране было задержано 3893 человек. Во Владивостоке среди задержанных числится 44 человека.

митинг нападение полицейский протесты силовое подавление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Серия мощных землетрясений прошлась по Испании. Местные жители напуганы
15:21 27-01-2021
Серия мощных землетрясений прошлась по Испании. Местные жители напуганы
Новое в получении пенсии на банковскую карту: что ждет пенсионеров?
15:20 27-01-2021
Новое в получении пенсии на банковскую карту: что ждет пенсионеров?
Хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога откопали спустя 50 000 лет в Якутии
15:16 27-01-2021
Хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога откопали спустя 50 000 лет в Якутии
Наказание за нападение на медиков нужно ужесточить, считает 90% врачей
15:15 27-01-2021
Наказание за нападение на медиков нужно ужесточить, считает 90% врачей
БердскДомовые мыши бегают по спящим жителям дома №5 по ул. К. Маркса в Бердске. Как спастись от нашествия грызунов?
15:01 27-01-2021
Домовые мыши бегают по спящим жителям дома №5 по ул. К. Маркса в Бердске. Как спастись от нашествия грызунов?
Украл чугунное ограждение в парке воришка в Новосибирске
15:00 27-01-2021
Украл чугунное ограждение в парке воришка в Новосибирске
В ночной драке жестоко убили экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша
15:00 27-01-2021
В ночной драке жестоко убили экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша
Потребовал $1,7 млн с продавшего его фото в обнаженном виде таблоиду через суд Безос
14:58 27-01-2021
Потребовал $1,7 млн с продавшего его фото в обнаженном виде таблоиду через суд Безос
Выложил мем с самим собой президент Татарстана Рустам Минниханов
14:57 27-01-2021
Выложил мем с самим собой президент Татарстана Рустам Минниханов
Конфликт на парковке закончился перестрелкой с двумя пострадавшими. Смотрите видео
14:55 27-01-2021
Конфликт на парковке закончился перестрелкой с двумя пострадавшими. Смотрите видео