Позитивная динамика: сколько зараженных нашли за сутки на 27 января в Новосибирской области

Всего в Новосибирской области сделано 1 174 397 тестов на коронавирус.

Всего в Новосибирской области сделано 1 174 397 тестов на коронавирус.

По данным оперативного штаба на утро 27 января в регионе выявлено 31 709 случаев коронавирусной инфекции (+138 за сутки), в том числе у 1 782 детей. 28 896 пациентов выздоровели (+208 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ – 14 пациентов.

20 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 590.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 866 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 174 397 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 967 жителей региона, 91 196 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 916 обращений, госпитализированы 23 человека