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Снял ограничения из-за коронавируса в Москве мэр Собянин с 27 января 2021. Вернул ли он социальные транспортные карты гражданам 65+

13:11 27.01.2021 Фото: pixabay
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"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует", - написал Сергей Собянин в своем блоге.

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Сергей Собянин издал новый указ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сегодня, 27 января.

- Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность, - отметил Собянин.

Сегодня он подписал указ, в соответствии с которым начиная с сегодняшнего дня, 27 января 2021 г.:

1. Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.

2. Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем, эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

3. Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля 2021 г. по согласованию с Минобрнауки России. Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно.

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