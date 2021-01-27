Продадут дома и квартиры и сбегут из города из-за нового полигона ТКО у кладбища жители Бердска, уверены депутаты

"Исполняющий обязанности министра четко в письме говорит, что когда выбирали место размещения ТКО, с вами советовались", - обратилась к вице-мэру Владимиру Захарову депутат Елена Белова.

Бердские депутаты выступают против строительства полигона ТКО



Более полугода жителей волнует вопрос размещения мусорной свалки между Бердском и Искитимом. В том числе и депутатов бердского горсовета. На заседании комитета по промышленности 26 января была затронута данная проблема.

Из министерства ЖКХ и энергетики депутаты получили ответ на запрос по поводу строительства полигона ТКО.

-Исполняющий обязанности министра четко в письме говорит, что когда выбирали место размещения ТКО, с вами советовались, - обратилась к вице-мэру Владимиру Захарову депутат Елена Белова.

Владимир Захаров был удивлен и ответил, что не готов комментировать данное заявление. Белова спросила, на каком этапе Захаров узнал о строительстве свалки. Он ответил, что из прессы.

-Вы нам официально ответьте по данному вопросу, - настаивала Елена Викторовна.

-Там хотя приложили бы протокол совещания, - добавил Захаров.

-Мы, наверное, и попросим протокол совещания, когда вы там участвовали. Я думаю, что на развитие Бердска второй полигон сильно повлияет. Я знаю, что есть жители, которые в случае строительства полигона будут уезжать из города. Вы принимайте какие-то меры помимо того, что Шестернин создал рабочую группу, которая не работает. Три раза прозаседала и все. Вы как власть ничего не делаете, сидите и выжидаете?

Владимир Захаров еще раз пояснил, что не готов комментировать данный вопрос сейчас, но если его пригласят на следующее заседание комитета, то можно будет поговорить детально.

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