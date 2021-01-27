27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Домовые мыши бегают по спящим жителям дома №5 по ул. К. Маркса в Бердске. Как спастись от нашествия грызунов?

15:01 27.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: Анны
0

Уже третий раз кот в квартире ловит мышей. Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление, что мышей потравили. Но это просто отписка, никого даже не было, рассказывает бердчанка.

% name% title
Мыши стали хозяевами дома №5 по улице Карла Маркса

В редакцию сайта «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №5 по улице Карла Маркса в Бердске. Она возмущена тем, что мыши хозяйничают в их доме.

- Это ужас какой-то. На ул. К. Маркса, 5 на втором этаже гуляют мыши пешком. Уже третий раз кот в квартире ловит мышей. Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление , что 14 декабря потравили мышей. Это просто отписка, никого даже не было. Прошёл месяц. 22 января кот поймал мышь. Вот уже 26 января. Снова кот ловит мышь. Сидит караулит всегда дверь, которая выходит в подъезд. Подскажите, пожалуйста, куда ещё написать и кого попросить о помощи. Но это просто уже перебор. Управляющие компании деньги дерут, а ничего не делают, написала Анна сегодня, 27 января.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил порядок действий:

1. Написать заявление на имя директора управляющей компании. В данном случае это ЖЭУ Вымпел, телефон диспетчера 2-25-57, телефон приемной директора 2-00-94. Если в установленный законом срок рассмотрения заявления меры УК не приняла, то

2. Обратиться в ГЖИ с жалобой на бездействие управляющей компании. В ГЖИ можно позвонить по телефону горячей линии 8 (383) 303-44-69, телефону приемной 8 (383) 202-07-57. Часы работы с 9 до 18, обед с 13 до 14 часов.

Также на сайте ГЖИ можно оставить онлайн-обращение.

% name% title
Кот спасает хозяев от нашествия мышей
жалоба мыши Управляющая компания. ГЖИ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть мыши?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Серия мощных землетрясений прошлась по Испании. Местные жители напуганы
15:21 27-01-2021
Серия мощных землетрясений прошлась по Испании. Местные жители напуганы
Новое в получении пенсии на банковскую карту: что ждет пенсионеров?
15:20 27-01-2021
Новое в получении пенсии на банковскую карту: что ждет пенсионеров?
Хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога откопали спустя 50 000 лет в Якутии
15:16 27-01-2021
Хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога откопали спустя 50 000 лет в Якутии
Наказание за нападение на медиков нужно ужесточить, считает 90% врачей
15:15 27-01-2021
Наказание за нападение на медиков нужно ужесточить, считает 90% врачей
БердскДомовые мыши бегают по спящим жителям дома №5 по ул. К. Маркса в Бердске. Как спастись от нашествия грызунов?
15:01 27-01-2021
Домовые мыши бегают по спящим жителям дома №5 по ул. К. Маркса в Бердске. Как спастись от нашествия грызунов?
Украл чугунное ограждение в парке воришка в Новосибирске
15:00 27-01-2021
Украл чугунное ограждение в парке воришка в Новосибирске
В ночной драке жестоко убили экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша
15:00 27-01-2021
В ночной драке жестоко убили экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша
Потребовал $1,7 млн с продавшего его фото в обнаженном виде таблоиду через суд Безос
14:58 27-01-2021
Потребовал $1,7 млн с продавшего его фото в обнаженном виде таблоиду через суд Безос
Выложил мем с самим собой президент Татарстана Рустам Минниханов
14:57 27-01-2021
Выложил мем с самим собой президент Татарстана Рустам Минниханов
Конфликт на парковке закончился перестрелкой с двумя пострадавшими. Смотрите видео
14:55 27-01-2021
Конфликт на парковке закончился перестрелкой с двумя пострадавшими. Смотрите видео