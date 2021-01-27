Домовые мыши бегают по спящим жителям дома №5 по ул. К. Маркса в Бердске. Как спастись от нашествия грызунов?

Уже третий раз кот в квартире ловит мышей. Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление, что мышей потравили. Но это просто отписка, никого даже не было, рассказывает бердчанка.

Мыши стали хозяевами дома №5 по улице Карла Маркса

В редакцию сайта «Курьер. Среда. Бердск» обратилась жительница дома №5 по улице Карла Маркса в Бердске. Она возмущена тем, что мыши хозяйничают в их доме.

- Это ужас какой-то. На ул. К. Маркса, 5 на втором этаже гуляют мыши пешком. Уже третий раз кот в квартире ловит мышей. Связались с управляющей компанией в декабре. На доме повесили объявление , что 14 декабря потравили мышей. Это просто отписка, никого даже не было. Прошёл месяц. 22 января кот поймал мышь. Вот уже 26 января. Снова кот ловит мышь. Сидит караулит всегда дверь, которая выходит в подъезд. Подскажите, пожалуйста, куда ещё написать и кого попросить о помощи. Но это просто уже перебор. Управляющие компании деньги дерут, а ничего не делают, написала Анна сегодня, 27 января.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил порядок действий:

1. Написать заявление на имя директора управляющей компании. В данном случае это ЖЭУ Вымпел, телефон диспетчера 2-25-57, телефон приемной директора 2-00-94. Если в установленный законом срок рассмотрения заявления меры УК не приняла, то

2. Обратиться в ГЖИ с жалобой на бездействие управляющей компании. В ГЖИ можно позвонить по телефону горячей линии 8 (383) 303-44-69, телефону приемной 8 (383) 202-07-57. Часы работы с 9 до 18, обед с 13 до 14 часов.

Также на сайте ГЖИ можно оставить онлайн-обращение.