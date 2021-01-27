Сорвалась с лестницы и погибла вокалистка группы «Восток» Натэлла Ас

Известно, что у Натэллы была длительная депрессия из-за финансовых проблем и отсутствия славы.

Женщина жила в квартире знакомых вместе с мужем и ребенком.

В полицию позвонил случайный прохожий, который заметил тело женщины под окнами одного из домов на улице Теплый Стан. На место были направлены полицейские и карета скорой помощи, однако помочь женщине врачи уже не смогли. Полицейские установили личность погибшей, ей оказалась 48-летняя Натэлла Ас - певица, вокалистка известной российской поп-группы "Восток".

"Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что у Натэллы была длительная депрессия из-за финансовых проблем и отсутствия славы. Женщина жила в квартире знакомых вместе с мужем и ребенком.

В настоящее время оперативники устанавливают все детали произошедшего с певицей. Следователям предстоит выяснить, что могла делать женщина поздним вечером на пожарной лестнице жилого дома, а также установить возможных свидетелей падения.

Натэлла Ас - российская певица, актриса и модель, вокалистка поп-группы "Восток". Исполняла эпизодические роли в кино, а также снималась в рекламе, но главным занятием женщины была музыка. Натэлла пришла в коллектив группы совсем недавно и проработала с ее основателем Геннадием Филипповым всего год, но быстро влилась в коллектив и выступала на равных с остальными участниками группы. Российской аудитории группа "Восток" запомнилась благодаря таким хитам, как «Миражи», «Танец жёлтых листьев», «До встречи», «Снежная королева».