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Сорвалась с лестницы и погибла вокалистка группы «Восток» Натэлла Ас

14:18 27.01.2021 Фото: instagram.com/asnatella_actress_model
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Известно, что у Натэллы была длительная депрессия из-за финансовых проблем и отсутствия славы.

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Женщина жила в квартире знакомых вместе с мужем и ребенком.
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Сорвалась с лестницы и погибла вокалистка группы «Восток» Натэлла АсКак попадает и живет душа умершего на небесах? Через что проходить после смертиЕщё 667 новостей

В полицию позвонил случайный прохожий, который заметил тело женщины под окнами одного из домов на улице Теплый Стан. На место были направлены полицейские и карета скорой помощи, однако помочь женщине врачи уже не смогли. Полицейские установили личность погибшей, ей оказалась 48-летняя Натэлла Ас - певица, вокалистка известной российской поп-группы "Восток".

"Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что у Натэллы была длительная депрессия из-за финансовых проблем и отсутствия славы. Женщина жила в квартире знакомых вместе с мужем и ребенком.

В настоящее время оперативники устанавливают все детали произошедшего с певицей. Следователям предстоит выяснить, что могла делать женщина поздним вечером на пожарной лестнице жилого дома, а также установить возможных свидетелей падения.

Натэлла Ас - российская певица, актриса и модель, вокалистка поп-группы "Восток". Исполняла эпизодические роли в кино, а также снималась в рекламе, но главным занятием женщины была музыка. Натэлла пришла в коллектив группы совсем недавно и проработала с ее основателем Геннадием Филипповым всего год, но быстро влилась в коллектив и выступала на равных с остальными участниками группы. Российской аудитории группа "Восток" запомнилась благодаря таким хитам, как «Миражи», «Танец жёлтых листьев», «До встречи», «Снежная королева».

Натэлла Ас певица умерла ас натэлла
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