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Вновь прошли уличные протесты против антикоронавирусных мер в Амстердаме

15:45 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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С 23 января в Нидерландах вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 мск).

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В Амстердаме вновь прошли протесты

Полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Незаконные акции протеста вновь прошли в Амстердаме, однако полиции удалось быстро взять ситуацию под контроль. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

По данным телеканала, вечером в одном из районов города собралась достаточно большая группа людей, которая начала закидывать полицию камнями и петардами. Однако на помощь правоохранительным органам пришли подразделения спецназа, которые быстро разогнали толпу. Несколько человек были задержаны.

Проблемы также наблюдались в Роттердаме. Здесь были задержаны 33 человека за вандализм, отказ подчиняться требованиям полицейских или отсутствие удостоверения личности.

"Во многих других городах ситуация гораздо более спокойная, чем вчера", - отметил глава полиции Нидерландов Виллем Вулленерс, в интервью НТК. По его словам, в ряде населенных пунктов перед комендантским часом на улицу вышли люди, в частности, группы футбольных фанатов, чтобы помочь правоохранительным органам предотвратить беспорядки.

С 23 января в Нидерландах вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 (с 23:00 до 06:30 мск). После этого в различных городах страны прошли беспорядки. Особенно напряженная ситуация сложилась в понедельник. В ряде населенных пунктов демонстранты били витрины и грабили магазины, переворачивали машины, разжигали костры. Для их разгона сотрудникам правоохранительных органов пришлось пустить в ход дубинки, собак, водометы и слезоточивый газ.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 952 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.

Источник: ТАСС

амстердам комендантский час митинг протесты
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Аноним, 27 января 2021 16:27
Футбольные фанаты на службе у глобалистов...

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