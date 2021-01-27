Серия мощных землетрясений прошлась по Испании. Местные жители напуганы

В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.
Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.
Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).
Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.
В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.
Источник: РИА Новости