Потребовал $1,7 млн с продавшего его фото в обнаженном виде таблоиду через суд Безос

Безос через суд потребовал $1,7 млн с продавшего его фото в обнаженном виде таблоиду

Богатейший человек мира Джефф Безос подал в суд на брата своей девушки Майкла Санчеса, потребовав от него $1,7 млн. Миллиардер утверждает, что Санчес продал таблоиду личную переписку сестры, в том числе обнаженные фотографии самого Безоса.

Миллиардер Джефф Безос F намерен получить $1,7 млн от брата своей подруги Лорен Санчес для покрытия собственных судебных издержек. Майкл Санчес продал материалы частной переписки Лорен и Джеффа таблоиду National Enquire, а потом через суд требовал от Безоса компенсации за то, что тот опорочил его, назвав источником публикаций в газете, пишет Bloomberg.

В своем иске, поданном в пятницу в Верховный суд в округе Лос-Анджелес (Калифорния), Безос заявил, что Майкл Санчес предал свою сестру, продав их частые сообщения газете за $200 000. Позже Санчес подал иск в тот же суд, чтобы получить еще $400 000 в качестве компенсации за обвинения в этом. По словам Безоса, Санчес «угрожал открытием и публичным раскрытием частных дел» в надежде на финансовое урегулирование спора.



Майкл Санчес подал в суд на Джеффа Безоса и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера. Он утверждал, что они опорочили его, сказав журналистам, что именно он был источником фотографий с обнаженным Безосом, которые опубликовал National Enquirer. Дело было закрыто осенью 2020 года, потому что единственным доказательством Санчеса было то, что он слышал об обвинениях Безоса от журналистов. В ноябре суд отклонил иск Санчеса в соответствии с законом штата, который позволяет ускоренно отклонять необоснованные судебные иски. В порядке ответного иска Безос по закону имеет право на возмещение судебных издержек истцом. Адвокат Санчеса Том Уоррен назвал в электронном письме требование Безоса о выплате за понесенные им судебные издержки «непристойным, даже гротескным».

Публикация на основе утечки данных об отношениях Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес произошла в январе 2019 года. В это же время миллиардер сделал официальное заявление о своем разводе с женой Маккензи Скотт F спустя 25 лет брака. После этих событий основатель Amazon нанял частных детективов для проведения собственного расследования, в его ходе было установлено, что Санчес получил $200 000 от таблоида. В 2019 году Безос публично обвинил в попытке вымогательства National Enquirer. Он сказал, что газета угрожала опубликовать больше подробностей его отношений с Лорен Санчес, в том числе — фотографии, если он не прекратит собственное расследование.

Источник: forbes.ru