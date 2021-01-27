Конфликт на парковке закончился перестрелкой с двумя пострадавшими. Смотрите видео

Пулей были повреждены стоящая на парковке автомашина, окно офиса стоящего рядом здания и дверь.

Со слов очевидцев, произошла перестрелка с использованием травматического оружия

В минувшее воскресенье в Петрозаводске в районе Кукковского кольца на Карельском проспекте вечером произошла разборка на автостоянке.

В распоряжении dtpptz оказалось видео с наружной камеры наблюдения, расположенной на автомобильной парковке. На парковку въезжает «Шевроле Нива». Из автомобиля выскакивают пять человек в медицинских масках, которые сразу же начинают избивать, вероятно, работника парковки.

В руках нападающих пистолеты. Через некоторое время в конфликт вступают еще несколько человек, находящихся на парковке, также с оружием в руках. Через несколько секунд нападающие сбегают с места происшествия.

Со слов очевидцев, произошла перестрелка с использованием травматического оружия. Пулей были повреждены стоящая на парковке автомашина, окно офиса стоящего рядом здания и дверь.

По информации МВД Карелии, конфликт произошел на бытовой почве. Двум участникам инцидента потребовалась медицинская помощь.

Видео dtpptz.ru:

Источник: gubdaily.ru