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Конфликт на парковке закончился перестрелкой с двумя пострадавшими. Смотрите видео

14:55 27.01.2021 Фото: стоп-кадр видео
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Пулей были повреждены стоящая на парковке автомашина, окно офиса стоящего рядом здания и дверь.

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Со слов очевидцев, произошла перестрелка с использованием травматического оружия

В минувшее воскресенье в Петрозаводске в районе Кукковского кольца на Карельском проспекте вечером произошла разборка на автостоянке.

В распоряжении dtpptz оказалось видео с наружной камеры наблюдения, расположенной на автомобильной парковке. На парковку въезжает «Шевроле Нива». Из автомобиля выскакивают пять человек в медицинских масках, которые сразу же начинают избивать, вероятно, работника парковки.

В руках нападающих пистолеты. Через некоторое время в конфликт вступают еще несколько человек, находящихся на парковке, также с оружием в руках. Через несколько секунд нападающие сбегают с места происшествия.

Со слов очевидцев, произошла перестрелка с использованием травматического оружия. Пулей были повреждены стоящая на парковке автомашина, окно офиса стоящего рядом здания и дверь.

По информации МВД Карелии, конфликт произошел на бытовой почве. Двум участникам инцидента потребовалась медицинская помощь.
Видео dtpptz.ru:

Источник: gubdaily.ru

драка парковка перестрелка
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