Хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога откопали спустя 50 000 лет в Якутии

В Якутии нашли хорошо сохранившиеся останки шерстистого носорога

Якутские ученые впервые показали широкой публике шерстистого носорога, который жил в этих краях 20 тысяч лет назад, передает ОТР. Палеонтологам удалось найти останки доисторического животного в максимальной степени сохранности. Обычно ученые находят лишь кости.

Но благодаря вечной мерзлоте, у якутского носорога сохранились шерсть, кожа и часть внутренностей. По зубам удалось установить примерный возраст. До своей гибели носорог успел прожить около четырех лет. Он утонул в болоте, где и пролежал от 20 до 50 тысяч лет.

Точный возраст и пол животного пока установить не удалось. Для этого нужно применить радиоуглеродный анализ. Высокая сохранность туши дает возможность подробно изучить, как менялись эти древние животные по мере взросления.

Валерий Плотников ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии: «Этот носорог дополняет общую картину исследования шерстистых носорогов и пополняет онтогенетическую цепочку. У нас есть почти новорожденный, 2-3-месячный, есть 3-4-летний вот этот, потом идет колымский, чуракчинский. И после этих исследований у нас будет возможность исследовать этот вид в онтогенезе».

Шерстистого носорога местные жители обнаружили на севере Якутии в районе реки Тирехтях. Палеонтологам эта местность хорошо известна. В 2014 году здесь нашли останки еще одного носорога, а в 2019 – пещерных львов.

Вывезти тушу смогли только по зимнику, почти полгода она пролежала в леднике. Путешествие древнего носорога еще не закончилось. В скором времени останки отправят на экспертизу в Швецию.

Источник: otr-online.ru