В ночной драке жестоко убили экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша

В ночной драке жестоко убили бывшего футболиста омского «Иртыша» Дробыша

Сегодня в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» омич Денис Мельчаков опубликовал пост, в котором сообщил о нападении на двух парней с применением холодного оружия.

Драка произошла минувшей ночью на пересечении улиц Магистральная и 19 Партсъезда в Нетяниках. «Вчера, 26 января, в период с 23 до 00, проходили два молодых человека, на них напали, обоих порезали, один умер, другой – в реанимации. Точнее информацию не могу сказать. Один из них – мой брат. Я тебя найду. Люди, если есть свидетели, дайте знать, или знаете, где там есть камеры, может, рядом кто-то проезжал, всю информацию, пожалуйста», – пишет Денис Мельчаков.