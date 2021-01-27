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Тухель возглавил «Челси», конфликт Златана и Лукаку, достижения россиян в НХЛ и другие спортивные новости

15:30 27.01.2021 Фото: Darren Walsh / Contributor / Chelsea FC / Gettyimages.ru
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Евгений Малкин сделал результативную передачу и вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, сравнявшись с Яромиром Ягром.

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Томас Тухель

1. Томас Тухель официально назначен новым главным тренером «Челси».

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления.

2. «Интер» победил «Милан» в четвертьфинале Кубка Италии благодаря голу Эриксена на 97-й минуте. В конце первого тайма едва не подрались Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку, позже СМИ назвали причину конфликта. Во втором тайме швед был удален.

3. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и возглавил АПЛ. «Арсенал» выиграл у «Саутгемптона» и одержал шестую победу кряду.

4. В НХЛ защитник «Филадельфии» Иван Проворов набрал 3 (1+2) очка в матче против «Нью-Джерси», дебютные шайбы в сезоне забросили Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Яков Тренин.

Евгений Малкин сделал результативную передачу и вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, сравнявшись с Яромиром Ягром.

5. Бронзовая призерка чемпионата мира-2017 по биатлону Ольга Подчуфарова не сумела получить гражданство Словении и возвращается в Россию.

6. В Евролиге «Зенит» проиграл «Барселоне, «Химки» уступили «Баварии» и потерпели 14-е поражение подряд.

Источник: news.sportbox.ru

достижения рейтинг Спорт Томас Тухель
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