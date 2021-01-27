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Ждет второго ребенка фигуристка Татьяна Волосожар

16:03 27.01.2021 Фото: Instagram, Александр Глушаков/Антенна-Телесемь
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В прошлом году Волосожар убедила Транькова, что им нужен второй ребенок.

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Татьяна Волосожар ждет второго ребенка

Фигуристка поделилась фотографией с округлившимся животом. Татьяна не хотела сначала афишировать беременность. В скором времени у ее дочки появится братик.

«Думаю, все понятно без слов.Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила. Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021», — написала Татьяна.

беременность фигуристка Татьяна Волосожар
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