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Почему нельзя летать над "дворцом Путина", объяснила ФСБ

17:15 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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В ведомстве отметили, что соответствующий приказ Минтранса был подписан 24 июля прошлого года.

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ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.
В ведомстве отметили, что соответствующий приказ Минтранса был подписан 24 июля прошлого года.

По данным службы, создание зоны, над которой запрещены полеты, обусловлено возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.

При этом в ФСО изданию сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет.

"Там добавили, что ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", - отмечает газета.

В ФСБ подчеркнули, что отряд занимается защитой участка государственной границы и других функций на него не возложено. В ведомстве добавили, что ни запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, ни других объектов в этом районе, подведомственных службе, нет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует". Сам Путин заявил, что не смотрел фильм, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Как подчеркнул российский лидер, ничего из собственности, фигурирующей в "расследовании" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже Песков сообщил, что "дворцом" владеет один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.

бесполетная зона геленджик Дворец Путина
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От редакции

Это необходимость?

Аноним, 27 января 2021 17:59
То есть это не дворец, а погранзастава такая.

Ну ясно-понятно, вопросов больше нет.
Аноним, 27 января 2021 18:21
ОНИ нагло врут!
Бесполётная зона, установленная над объектом под Геленджиком, который известен как "дворец Путина", аналогична зоне, установленной над его официальной резиденцией "Бочаров ручей" в Сочи. Бесполетная зона над "дворцом" была установлена в 2011 году. Она действует от земли до высоты 3950 метров. Точно такая же зона действует над резиденцией "Бочаров ручей". Единственное исключение – над зоной в Сочи разрешён пролёт рейсов президента, премьер-министра, лиц, охраняемых государством, и глав правительств иностранных государств.

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