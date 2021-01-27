Почему нельзя летать над "дворцом Путина", объяснила ФСБ

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.
В ведомстве отметили, что соответствующий приказ Минтранса был подписан 24 июля прошлого года.
По данным службы, создание зоны, над которой запрещены полеты, обусловлено возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.
"Там добавили, что ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", - отмечает газета.
В ФСБ подчеркнули, что отряд занимается защитой участка государственной границы и других функций на него не возложено. В ведомстве добавили, что ни запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, ни других объектов в этом районе, подведомственных службе, нет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует". Сам Путин заявил, что не смотрел фильм, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Как подчеркнул российский лидер, ничего из собственности, фигурирующей в "расследовании" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже Песков сообщил, что "дворцом" владеет один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.
Ну ясно-понятно, вопросов больше нет.
Бесполётная зона, установленная над объектом под Геленджиком, который известен как "дворец Путина", аналогична зоне, установленной над его официальной резиденцией "Бочаров ручей" в Сочи. Бесполетная зона над "дворцом" была установлена в 2011 году. Она действует от земли до высоты 3950 метров. Точно такая же зона действует над резиденцией "Бочаров ручей". Единственное исключение – над зоной в Сочи разрешён пролёт рейсов президента, премьер-министра, лиц, охраняемых государством, и глав правительств иностранных государств.