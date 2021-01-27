Почему нельзя летать над "дворцом Путина", объяснила ФСБ

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика

Бесполетную зону в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установили в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ФСБ на запрос РБК.

В ведомстве отметили, что соответствующий приказ Минтранса был подписан 24 июля прошлого года.

По данным службы, создание зоны, над которой запрещены полеты, обусловлено возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО, к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, введенной в эксплуатацию в октябре.



При этом в ФСО изданию сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет.

"Там добавили, что ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений", - отмечает газета.

В ФСБ подчеркнули, что отряд занимается защитой участка государственной границы и других функций на него не возложено. В ведомстве добавили, что ни запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас, ни других объектов в этом районе, подведомственных службе, нет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в расследовании Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике главе государства вменяют "то, чего не существует". Сам Путин заявил, что не смотрел фильм, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Как подчеркнул российский лидер, ничего из собственности, фигурирующей в "расследовании" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Позже Песков сообщил, что "дворцом" владеет один или несколько предпринимателей, разглашать имена которых было бы некорректно.