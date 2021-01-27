Фабрику корма для животных «Нестле» запустят под Бердском. Власть назвала год запуска

С каждым годом в Бердске увеличивается количество жителей

Новые рабочие места появятся для бердчан через пару лет в Бердске.

На заседании комитета по промышленности 26 января депутаты задали вопрос вице-мэру Владимиру Захарову о строительстве фабрики «Нестле».

-Программа существует. Есть дорожная карта, подписанная губернатором, мы ей следуем. И по тем планам, которые обозначил глава региона, в первом квартале 2023 года предприятие уже должно выдавать корм для животных. Стоят задачи газификации — 6000 кубов в сутки, 2000 кубов воды и 1000 кубов канализации. Вопрос по электроснабжению с РЭС решен. Все остальные коммуникации: газ, вода, стоки, ливневая канализация — задача Бердска. Сейчас мы начинаем предпроектные работы по воде и стокам. В четверг еду в газпром по вопросам газификации. Определен коридор к этой площадке. Здесь есть и планы, и сроки, - рассказал Владимир Николаевич.

На предприятии будет два вида рабочей силы: неквалифицированные рабочие из Искитима и квалифицированные из Бердска, пояснил Захаров. Для бердчан появятся новые рабочие места.

По словам вице-мэра, рядом с земельным участком, где будет будет построено предприятие, остается 63 га под инвестиции. Земля, на которой построят фабрику «Нестле» принадлежит Искитимскому району.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сентябре 2020 года «Нестле Пурина ПетКер» объявила о намерении инвестировать 10 млрд рублей до 2024 года в строительство новой фабрики по производству кормов для домашних животных на территории Искитимского района. Согласно планам компании, первые производственные линии будут запущены в эксплуатацию в 2023 году, а планируемая мощность предприятия составит 75 тысяч тонн продукции в год. К 2024 году на фабрике будет создано порядка 250 рабочих мест.

Отправной точкой в реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области стало подписание 9 сентября 2020 года трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области, компанией «Нестле Россия» и «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области». Соглашение направлено на формирование благоприятного и стабильного инвестиционного климата в сфере развития рынка по производству кормов для домашних животных и создание соответствующей логистической инфраструктуры на территории региона.

Создание производства на территории Новосибирской области – не единственный крупный инвестиционный проект «Нестле Пурина ПетКер», анонсированный в этом году. Ранее в сентябре 2020 года, компания объявила о планах инвестировать 10 млрд рублей в расширение своей фабрики в с. Ворсино в Калужской области. Таким образом, с 2020 по 2024 годы «Нестле Пурина ПетКер» планирует направить на развитие производства кормов для домашних животных в России в общей сложности 20 млрд рублей.

______________________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.