В каких регионах России насчитали больше всего смертей от коронавируса за сутки на 27 января

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 202 483.
За последние сутки подтверждено 594 смерти:
Москва — 75
Санкт-Петербург — 70
Московская область — 38
Ростовская область — 29
Красноярский край — 28
Воронежская область — 22
Краснодарский край — 19
Свердловская область — 17
Нижегородская область — 16
Республика Чувашия — 11
Самарская область — 11
Алтайский край — 11
Пермский край — 10
Челябинская область — 10
Иркутская область — 10
Ивановская область — 9
Республика Крым — 9
Костромская область — 8
Новосибирская область — 8
Республика Коми — 7
Ленинградская область — 7
Ставропольский край — 7
Ульяновская область — 7
Республика Саха (Якутия) — 7
Владимирская область — 6
Смоленская область — 6
Тульская область — 6
Ярославская область — 6
Белгородская область — 5
Орловская область — 5
Мурманская область — 5
Волгоградская область — 5
Севастополь — 5
Республика Дагестан — 5
Удмуртская Республика — 5
Саратовская область — 5
Омская область — 5
Приморский край — 5
Курская область — 4
Вологодская область — 4
Республика Татарстан — 4
Оренбургская область — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Калужская область — 3
Тамбовская область — 3
Псковская область — 3
Пензенская область — 3
Республика Бурятия — 3
Хабаровский край — 3
Липецкая область — 2
Рязанская область — 2
Тверская область — 2
Республика Карелия — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Республика Ингушетия — 2
Республика Северная Осетия - Алания — 2
Республика Алтай — 2
Республика Хакасия — 2
Забайкальский край — 2
Магаданская область — 2
Архангельская область — 1
Республика Адыгея — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Башкортостан — 1
Республика Марий Эл — 1
Республика Мордовия — 1
Кировская область — 1
Кемеровская область — 1
Амурская область — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 71 076 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 342 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 080 человек.