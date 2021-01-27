В каких регионах России насчитали больше всего смертей от коронавируса за сутки на 27 января

За весь период по России умерло 71 076 человек.

За весь период по России умерло 71 076 человек.

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 202 483.

За последние сутки подтверждено 594 смерти:

Москва — 75

Санкт-Петербург — 70

Московская область — 38

Ростовская область — 29

Красноярский край — 28

Воронежская область — 22

Краснодарский край — 19

Свердловская область — 17

Нижегородская область — 16

Республика Чувашия — 11

Самарская область — 11

Алтайский край — 11

Пермский край — 10

Челябинская область — 10

Иркутская область — 10

Ивановская область — 9

Республика Крым — 9

Костромская область — 8

Новосибирская область — 8

Республика Коми — 7

Ленинградская область — 7

Ставропольский край — 7

Ульяновская область — 7

Республика Саха (Якутия) — 7

Владимирская область — 6

Смоленская область — 6

Тульская область — 6

Ярославская область — 6

Белгородская область — 5

Орловская область — 5

Мурманская область — 5

Волгоградская область — 5

Севастополь — 5

Республика Дагестан — 5

Удмуртская Республика — 5

Саратовская область — 5

Омская область — 5

Приморский край — 5

Курская область — 4

Вологодская область — 4

Республика Татарстан — 4

Оренбургская область — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Калужская область — 3

Тамбовская область — 3

Псковская область — 3

Пензенская область — 3

Республика Бурятия — 3

Хабаровский край — 3

Липецкая область — 2

Рязанская область — 2

Тверская область — 2

Республика Карелия — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Республика Ингушетия — 2

Республика Северная Осетия - Алания — 2

Республика Алтай — 2

Республика Хакасия — 2

Забайкальский край — 2

Магаданская область — 2

Архангельская область — 1

Республика Адыгея — 1

Кабардино-Балкарская Республика — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Башкортостан — 1

Республика Марий Эл — 1

Республика Мордовия — 1

Кировская область — 1

Кемеровская область — 1

Амурская область — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 71 076 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 100,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 342 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 тыс. 080 человек.