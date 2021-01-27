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Потерял обе ноги мальчик-зацепер на железнодорожных путях. Его науськивали одноклассники

16:34 27.01.2021 Фото: pixabay.com
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Александр Бастрыкин дал указание доложить об уголовном деле, возбужденном по факту травмирования ребенка Северо-Западным следственным управлением на транспорте, и поставил ход его расследования на личный контроль.

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Председатель СК России дал ряд поручений по озвученным в СМИ происшествиям

В эфире федерального канала обсуждалась история, произошедшая 26 декабря 2020 года, когда был обнаружен мальчик с признаками травмирования железнодорожным подвижным составом в Санкт-Петербурге. В результате происшествия ребенок потерял обе ноги. В настоящее время он находится в больнице, где проходит лечение. В эфире отмечалось, что к «зацепингу» мальчика подстрекали его малолетние одноклассники, которые по закону не понесут ответственности за содеянное. Александр Бастрыкин дал указание доложить об уголовном деле, возбужденном по факту травмирования ребенка Северо-Западным следственным управлением на транспорте (ч.1 ст.263 УК РФ), и поставил ход его расследования на личный контроль.

Источник: Следком

ноги поезд рельсы
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