Елена Лядова известна по проектам "Космос как предчувствие", "Бубен, барабан", "Елена", "Левиафан", "Географ глобус пропил", "Псих".

В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова

Трехкратная обладательница премий "Ника" и "Золотой Орел", сорокалетняя российская актриса Елена Лядова доставлена в госпиталь в Москве.

Как передает МК, артистка почувствовала себя плохо утром, находясь дома - неподалеку от Пушкинской площади.

По информации издания, Елена "пожаловалась на сильные боли в животе".

"Скорую" вызвал муж - актер Владимир Вдовиченков.

Лядову доставили в больницу имени Боткина для обследования. Сейчас ее состояние стабилизировалось - заверила газета.

Елена Лядова известна по проектам "Космос как предчувствие", "Бубен, барабан", "Елена", "Левиафан", "Географ глобус пропил", "Псих".

Лядова и Вдовиченков, вместе снимавшиеся у Звягинцева, поженились в 2005-м.