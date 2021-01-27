27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова

16:26 27.01.2021 Фото: kinopoisk.ru
0

Елена Лядова известна по проектам "Космос как предчувствие", "Бубен, барабан", "Елена", "Левиафан", "Географ глобус пропил", "Псих".

% name% title
В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова

Трехкратная обладательница премий "Ника" и "Золотой Орел", сорокалетняя российская актриса Елена Лядова доставлена в госпиталь в Москве.

Как передает МК, артистка почувствовала себя плохо утром, находясь дома - неподалеку от Пушкинской площади.

По информации издания, Елена "пожаловалась на сильные боли в животе".

"Скорую" вызвал муж - актер Владимир Вдовиченков.

Лядову доставили в больницу имени Боткина для обследования. Сейчас ее состояние стабилизировалось - заверила газета.

Елена Лядова известна по проектам "Космос как предчувствие", "Бубен, барабан", "Елена", "Левиафан", "Географ глобус пропил", "Псих".

Лядова и Вдовиченков, вместе снимавшиеся у Звягинцева, поженились в 2005-м.

актриса госпитализация Елена Лядова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что случилось?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
16:51 27-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
БердскДетективы за нарушение тайны телефонных переговоров Tele2 пойдут под суд в Новосибирске. Кто и как раскрыл преступление?
16:51 27-01-2021
Детективы за нарушение тайны телефонных переговоров Tele2 пойдут под суд в Новосибирске. Кто и как раскрыл преступление?
Толпа женщин окружила пассажирку в маршрутке №12 Бердска
16:47 27-01-2021
Толпа женщин окружила пассажирку в маршрутке №12 Бердска
Ревнивая жена напала на мужа с ножом. Не узнала себя на старых интимных фото
16:45 27-01-2021
Ревнивая жена напала на мужа с ножом. Не узнала себя на старых интимных фото
БердскНазвано число зараженных детей в школах и детсадах Бердска за сутки на 27 января
16:41 27-01-2021
Названо число зараженных детей в школах и детсадах Бердска за сутки на 27 января
Потерял обе ноги мальчик-зацепер на железнодорожных путях. Его науськивали одноклассники
16:34 27-01-2021
Потерял обе ноги мальчик-зацепер на железнодорожных путях. Его науськивали одноклассники
Обнаружили возможность красть данные пользователей в TikTok 1
16:30 27-01-2021
Обнаружили возможность красть данные пользователей в TikTok
Экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова
16:26 27-01-2021
Экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова
Как проходит праздничная служба на Сретение Господне 15 февраля?
16:20 27-01-2021
Как проходит праздничная служба на Сретение Господне 15 февраля?
Столкнулись 15 автомобилей на трассе Кемерово - Новокузнецк. Есть пострадавшие
16:13 27-01-2021
Столкнулись 15 автомобилей на трассе Кемерово - Новокузнецк. Есть пострадавшие